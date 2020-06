Iberia espera el aumento de pasajeros conflictivos tras reabrir las operaciones

Iberia espera un aumento del número de casos de pasajeros "conflictivos o disruptivos" como consecuencia de las restricciones que activará para las operaciones de embarque y desembarque de los aviones, así como por el aumento de los controles a bordo para una gestión más segura frente al coronavirus.

Este tipo de reacciones puede deberse a que no deseen sentarse junto a otros o que acusen a otros pasajeros de no seguir las normas establecidas, por lo que "existe un alto potencial de conflictividad si estas situaciones no se gestionan de la forma adecuada", según un documento de trabajo enviado a los tripulantes de cabina al que tuvo acceso Efe.

El protocolo de actuación señala que "en el peor escenario posible" una reacción de pánico podría constituirse en una amenaza a la seguridad del vuelo "por ejemplo el desplazamiento a lo largo de la cabina de un número significativo de pasajeros".

Para evitarlo "es importante que los pasajeros conozcan qué pueden esperar encontrarse a bordo con suficiente antelación" y recuerda que si los pasajeros se niegan a aplicar las medidas preventivas serán rechazados al embarque o desembarcados si los hechos se producen antes del cierre de puertas.

Si los incidentes se producen en vuelo, la tripulación aplicará "los procedimientos de trato con pasajero conflictivo en vigor". En cualquiera de los dos casos las autoridades de los aeropuertos de salida o destino podrán iniciar acciones legales por poner en riesgo la seguridad del vuelo y la salud del resto del pasaje y tripulación.

El documento, de 21 páginas, establece también la fórmula por la que el piloto, en los mensajes iniciales, informará con detalle sobre la seguridad de sistema de renovación del aire en cabina, y después el sobrecargo recordará las medidas de prevención, como lavado de manos, uso de mascarillas, reducción del servicio a bordo o limitaciones de movimientos en los pasillos, entre otros.

Determina también cómo actuar en caso de que se detecte a bordo algún pasajero con síntomas compatibles con la covid-19, para lo que el avión dispondrá de un maletín con material de protección y desinfección y aislará al cliente.

Además, los pasajeros que se hubieran sentado en su entorno (a dos o menos asientos) "debe considerarse que han tenido contacto estrecho con él y han de ser entrevistados por las autoridades sanitarias del país de llegada si se confirmara el caso sospechosos".

A bordo, señala Iberia de acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, "ningún informe ha detectado ningún caso de infección por covid-19".

El documento establece las normas de embarque y desembarque, que debe producirse de forma mucho más espaciada y escalonada para evitar contagios.

Recuerda asimismo la reducción del número y el volumen de los equipajes de mano, para minimizar el contacto entre pasajeros y con la tripulación y para agilizar los procesos de embarque y desembarque.

Al tiempo, las tres aerolíneas del Grupo IAG en España (Iberia, Iberia Express y Vueling) se han adherido a la Carta de la Aviación ante la covid-19, promovida con la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en inglés), a la que también se ha sumado Aena y oda su red de aeropuertos.

Con esta carta se pretende que aerolíneas y aeropuertos apliquen las recomendaciones tanto de EASA como del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) para facilitar la recuperación del transporte aéreo dentro de la Unión Europea y con el resto del mundo en un entorno seguro.