Industria anuncia inversiones de 2.634 millones en automoción hasta 2025

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presentado este lunes el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción, con una inversión de 2.634 millones de euros para el periodo entre 2019 y 2025, de los cuales 515 millones se invertirán entre 2019 y 2020.

Este plan, ha explicado la ministra, es la "hoja de ruta" que Industria ha trabajado "con el sector y con todos los agentes de la cadena de valor" de la automoción para garantizar "el futuro de un sector estratégico para España".

Maroto ha resaltado cinco ejes para este plan, entre ellos la constitución de una "mesa de movilidad sostenible" con actores del sector para coordinar medidas a medio y largo plazo; y la revisión de la fiscalidad "más orientada al uso", armonizada con el entorno europeo y que favorezca una movilidad "con menos contaminantes".

El resto de ejes son el impulso de inversiones en innovación, la mayor penetración de vehículos de cero y bajas emisiones y el refuerzo de la formación profesional dual.

El plan incluye 1.127 millones para el fomento de la movilidad sostenible y achatarramiento de vehículos hasta 2025, de los cuales 127 millones corresponden a 2019 y 2020 e incluyen los planes Moves (incentivos a la movilidad eficiente y sostenible) y Movea (vehículos con energías alternativas).

Además, las inversiones prevén 422 millones (78 en los primeros dos años) para el rejuvenecimiento de plantillas a través de los contratos de relevo y el incremento de participación de la mujer; y 1.085 millones en medidas de apoyo a la innovación (310 en 2019 y 2020).

Una parte de estos primeros 515 millones ya está contenida en el presupuesto de 2018: la relacionada con los planes Moves y Movea, así como el contrato de relevo para la industria manufacturera aprobado en diciembre pasado, ha explicado Maroto,

Solo quedaría fuera de los presupuestos en vigor la parte de la previsión de inversión para los dos primeros años relacionada con el apoyo a la innovación, para la que se planea movilizar 75 millones a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), según la ministra.

Industria prevé que con el efecto arrastre el impacto total del plan de 2019 a 2025 sea de 9.726 millones de euros, con lo que por cada euro invertido se generarán 3,7 euros por las mayores inversiones de los fabricantes, la industria auxiliar, los menores costes en derivados, la reducción de importación en combustibles o los efectos sobre la salud y los efectos fiscales,

"Hemos estado trabajando nueve meses para dar contenido a este plan, y lo que el sector me ha transmitido es que sigamos adelante con el desarrollo del plan, la incertidumbre son las elecciones, pero España no se para", ha añadido la ministra de Industria.

El Ministerio ha negociado este plan con las patronales de fabricantes de automóviles Anfac, de concesionarios Faconauto, de vendedores Ganvam y de importadores Aniacam, la patronal del sector de componentes para el automóvil Sernauto, así como con los sindicatos CCOO y UGT.

Maroto ha declarado que el objetivo es que la mesa de movilidad sostenible con los representantes de la industria y los sindicatos vaya orientando el plan para decidir si las siguientes inversiones a medio plazo irán a planes para estimular la demanda de vehículos o a servicios de movilidad conectada.

En cuanto a la revisión de la fiscalidad, la ministra ha reconocido que se han estudiado los impuestos a la automoción en otros países del entorno europeo donde están "más orientados al uso" y ha abierto la puerta a "armonizar" en un solo impuesto los actuales de matriculación y circulación.

"La armonización nos va a permitir gravar solo una vez frente a las dos veces actuales del mismo hecho imponible. Creo que es un beneficio para el consumidor", ha explicado Maroto, quien ha añadido que esta armonización dependerá del trabajo de una mesa de fiscalidad con el sector y el Ministerio de Hacienda.

En cuanto a la oportunidad política de este plan, a dos meses de las elecciones generales, la ministra ha dicho que este plan "no está improvisado" y ha recordado que lleva "nueve meses trabajando con el sector", por lo que no presentarlo sería "volver a la parálisis" y ha añadido que el sector "no se para".