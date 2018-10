Industria mantiene contactos con posibles inversores para la planta de Vestas

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reconocido hoy que su departamento está manteniendo contactos con potenciales inversores interesados en la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León) y que está evaluando su viabilidad antes de hacerlos públicos.

"Hasta que no evaluemos su viabilidad no los haremos públicos para no generar falsas expectativas", ha indicado la ministra, que ha animado al resto de agentes o administraciones públicas a incorporarse al acuerdo que el pasado 10 de octubre suscribieron el Gobierno, Vestas, CCOO y UGT paliar los efectos del cese ordenado de la planta.

En este sentido, la ministra ha defendido la actuación del Ejecutivo en este proceso, que ha calificado de "inmediata" y "responsable", y ha subrayado que en seis semanas se ha acordado con la empresa danesa y los sindicatos un marco de actuación que incluye medidas para mantener las capacidades industriales en la factoría hasta finales de 2019.

Asimismo, Maroto ha recordado que una de las exigencias de Industria es el compromiso de Vestas para facilitar la adquisición de la instalaciones a posibles inversores que mantengan nuevos proyectos en la planta.

La titular de Industria ha insistido en que desde que el 27 de agosto Vestas anunció el cierre de la factoría de León el Gobierno se puso a trabajar para buscar una solución que abordase el impacto negativo en el empleo y en el tejido productivo de la zona y que se reunió con representantes de la empresa, junto con la Junta de Castilla y León, para conocer los motivos de la decisión.

"Insistimos en dar una salida a la unidad productiva y mantener el empleo y acometer un plan de reindustrialización", ha resaltado Maroto, que se ha referido también a la creación del grupo de trabajo para desarrollar ese proyecto de reindustrialización.

La diputada de Unidos Podemos Ana Marcello, ha asegurado que Vestas se instaló en Villadangos del Páramo gracias a la cesión de los terrenos y a 15 millones de euros de subvenciones y pasado el plazo necesario ha presentado un ERE llevándose la producción a China, lo que ha provocado que los trabajadores hayan declarado más de 3 meses de huelga indefinida.

"Hay que acabar con la deslocalización y este proceso de saqueo", ha defendido la diputada, que ha pedido "mano dura" contra las multinacionales, a las que ha acusado de "llenarse los bolsillo de subvenciones" y luego marcharse.

Asimismo, ha contestado a la ministra que no contarán con su apoyo si lo que quieren es atraer a fondos buitre a la planta y ha agregado que si se quiere un país con futuro hay que ser valiente. "O se está con las multinacionales o con la gente trabajadora", ha apostillado.