Isla dice que Inditex sigue presentando grandes oportunidades de crecimiento

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha asegurado hoy que el grupo sigue presentado significativas oportunidades de crecimiento, apoyado en su apuesta por integrar negocio físico y online y reestructurar su red comercial con el foco puesto en los metros cuadrados y no en el número de tiendas.

El ejecutivo ha reiterado que la compañía prevé vender a través de internet en 2020 con todas sus marcas en todos los países del mundo, incluso en los que no tenga presencia física.

Para lograrlo, continuará implantado en todas sus tiendas su modelo de stock (existencias) integrado y que permite servir pedidos online desde cualquier tienda o almacén con el objetivo de reducir los tiempos de entrega y poder ampliar la oferta a los clientes.

En cuanto a las entregas en los países en los que no tienen establecimientos físicos, Isla no ha detallado ni precios ni plazos, aunque ha afirmado que no requerirá de una gran inversión, pues los pedidos se servirán desde su red de "stockrooms" -almacenes creados específicamente para las ventas online y que actualmente suman 20-.

"Estamos preparados para las oportunidades que ofrecen los nuevos consumidores", ha precisado Isla en conferencia con analistas, en la ha defendido también la estrategia de la compañía de cerrar tiendas pequeñas a cambio de abrir tiendas de mayor tamaño y que combinan tecnología con venta tradicional.

A modo de ejemplo, ha destacado que en Bilbao han pasado de tener cuatro tiendas en el centro a contar con una sola y que ésta vende más que lo que vendían las otras cuatro juntas.

A lo largo del primer semestre, Inditex llevó a cabo aperturas en 44 mercados y al cierre de julio sumaba 7.422 establecimientos en 96 países, 26 menos que en abril.

El ejecutivo ha apuntado que, tradicionalmente, en la segunda parte del año se da un mayor número de aperturas, mientras que en la primera se suele registrar un mayor número de absorciones.

Por lo tanto, "en el segundo semestre podemos esperar más aperturas y menos absorciones que en el primer semestre", ha dicho el presidente de Inditex.

El grupo, dueño de enseñas como Zara y que mantiene su previsión de elevar su espacio comercial al menos un 6 % anual, ganó 1.409 millones de euros en su primer semestre fiscal (febrero a julio), el 3,1 % más que un año antes, mientras que sus ventas repuntaron el 3 % y sumaron 12.025 millones.

A finales de agosto, las acciones de Inditex sufrieron un severo correctivo en Bolsa, después de que el banco de inversión Morgan Stanley rebajara el precio objetivo de sus acciones a 21 euros y asegurara que el modelo de negocio del grupo presentaba signos de agotamiento.

Tras publicar sus cuentas, las acciones del mayor grupo de distribución del mundo lideran hoy las subidas del IBEX 35, con un repunte del 2,3 %, hasta 26,1 euros.