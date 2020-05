Italia prepara con España vuelos de verano "sin condiciones de cuarentena recíproca" en cuanto sea posible

El Gobierno italiano mantiene contactos con España, Francia y Alemania para elaborar un protocolo de actuación conjunto y permitir vuelos de verano "sin condiciones de cuarentena recíproca" en cuanto sea posible.

La ministra de Transportes italiana, Paola De Micheli, mantuvo este lunes una rueda de prensa telemática con los medios internacionales en Italia y fue preguntada por si Roma está en contacto con países de la Unión Europea (UE) para permitir vuelos este verano, después de que Francia y Reino Unido hayan pactado un puente aéreo sin restricciones.

"Tenemos contactos diarios con Berlín, París y Madrid. Hemos constituido un equipo de trabajo con los cuatro ministros de Transporte de estos cuatro países y hemos elaborado ya líneas de intervención (...). Bajo este punto de vista, apenas estemos en condiciones de reabrir, lo haremos sin la exigencia de la cuarentena recíproca", afirmó.

La presidencia francesa explicó este domingo que no se aplicarán medidas de cuarentena a los franceses que lleguen a Inglaterra en estos momentos, una cuestión que trataron el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro inglés, Boris Johnson, en una conversación telefónica.

La ministra italiana dijo "no tener certezas, pero sí esperanzas" acerca de si el país recibirá turistas extranjeros en los próximos meses y dijo que la eventual apertura de las fronteras se realizará después de comprobar que la curva de contagios por coronavirus sigue bajo control, tanto en Italia como en los países de procedencia de los turistas.

"La apertura del turismo tendrá que ser estudiada en línea a la evolución de la curva de contagios, en nuestro país y en el resto de países, porque (la pandemia del coronavirus) no se ha desarrollado de la misma manera en todos los países", expuso.

"En base a la curva de las próximas semanas y de lo que ocurrirá en los países de llegada potencial, podremos de una semana a otra abrir vuelos y aeropuertos con un sistema rápido, capaz de responder a la seguridad y al mercado, si este vuelve a reanudar su actividad de forma seria", sostuvo.

Indicó que si Italia abre finalmente sus fronteras al turismo internacional no impondrá cuarentena, pero argumentó que no depende de su Gobierno "lo que decidirán otros países".

"Si se me pregunta sobre si un español que llegue a Italia tendrá que guardar cuarentena... Si abrimos al turismo no habrá cuarentena, pero no podremos controlar lo que decidirán otros países", justificó.

"Si un turista español ha estado 10 días en Florencia o en Milán, y cuando vuelve el gobierno español lo mete en cuarentena... esto no es algo ajeno a nosotros. Pero si nosotros abrimos vuelos por motivos de turismo no habrá cuarentena, la persona que venga tendrá que hacer lo que ha venido a hacer, turismo", añadió.

El próximo 13 de mayo está previsto que la Comisión Europea presente su plan de levantamiento de las medidas de confinamiento por el coronavirus para el transporte aéreo.

En este sentido, De Micheli confió en que la Unión Europea esté en condiciones este verano de permitir "que los turistas se muevan" entre los países miembros "con seguridad", aunque el flujo sea menor al del pasado.