Italia elige a dos euroescépticos para presidir comisiones económicas

El Parlamento italiano ha nombrado hoy a dos euroescépticos, miembros de la ultraderechista Liga, Claudio Borghi y Alberto Bagnai, para presidir las comisiones de Presupuesto en la Cámara de los Diputados y de Finanzas en el Senado, respectivamente.

Una elección que no ha gustado a los inversores, pues la prima de riesgo -que mide el diferencial entre el bono alemán a diez años y el italiano en el mismo periodo- se ha disparado hasta los 240 puntos y la Bolsa de Milán ha caído más de un 2 % al cierre.

Los dos son miembros de la Liga, que preside el Gobierno junto con el Movimiento Cinco Estrellas, y en los últimos tiempos han expresado su rechazo a la moneda única.

Los inversores han interpretado que estos nombramientos son un gesto más de la Liga para poner en duda la permanencia de Italia en el euro, tal y como señala el diario económico "Il Sole 24 Ore", si bien esta cuestión no está contenida en el programa político del nuevo Ejecutivo italiano.

En la Cámara de los Diputados, Carla Ruocco, del M5S, guiará la comisión de Finanzas, mientras que en el Senado será Daniele Pesco el presidente de la comisión de Presupuesto.

Tras la reacción negativa del mercado, Bagnai ha declarado a los medios su sorpresa por cómo han afrontado los inversores una noticia, dijo, que se conocía "desde hace tiempo".

"Este aumento de la prima de riesgo (...) tal vez significa que los mercados no son tan eficientes como dicen ser, es decir, no pueden obtener información obvia o no la tienen en cuenta, y eso sería muy importante porque significaría que los ahorradores están confiando su dinero a personas que no saben cómo hacer su trabajo y se sorprenden por eventos políticos completamente obvios", señaló.

Y reiteró que la posibilidad de que Italia salga del euro no está contemplada por el actual Gobierno, una cuestión que ya se debatió cuando el jefe del Estado, Sergio Mattarella, vetó al euroescéptico Paolo Savona, como posible ministro de Economía.

"Repito que implementaremos un contrato gubernamental que no prevé la salida del euro, independientemente de nuestras opiniones personales que, como sabemos, son muy diferentes. Ahora no se dan las condiciones ni tampoco hay apoyos", zanjó.