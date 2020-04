Javier Cárdenas amenaza a eldiario.es con emprender "acciones legales y judiciales" por publicar información sobre la vivienda que sorteó

El abogado de Javier Cárdenas, Miguel Durán Campos, envió este miércoles un comunicado de prensa en el que pide a eldiario.es una "clara y pronta rectificación" de las informaciones relativas al sorteo de una casa que el presentador realizó en 2016. eldiario.es publicó dos artículos sobre este tema: uno el día 9 de febrero (La 'obra benéfica' de Cárdenas: rifó su casa para ayudar a una niña enferma y solo donó una cuarta parte de la recaudación) y otro el día 10 (La casa "rodeada de viñedos" que rifó Cárdenas era en realidad un bajo con okupas, inundaciones y deudas).

El abogado, en representación de Cárdenas, considera la información publicada por eldiario.es un "ataque" e indica que, de no haber rectificación, se ejercitarán "todas las acciones legales y, en su caso, judiciales que caben en esta situación".

eldiario.es ha conocido este comunicado por terceras personas. "Hemos tenido constancia de esa supuesta solicitud de rectificación de Cárdenas por otros medios", indica su director, Ignacio Escolar. "Hace varios meses que publicamos esas informaciones, en las que nos reafirmamos de principio a fin”.

El comunicado parte de la base de que eldiario.es "acusó" a Javier Cárdenas de "no haber cumplido con su promesa de donación de un apartamento para lograr realizar un donativo de más de 123.000 euros (sic)". Esto es falso. El primer artículo publicado por eldiario.es dice textualmente que "los 123.000 euros prometidos llegaron a la Universidad de Valencia en navidad". También explica cómo los empleó la directora de la investigación.

En un segundo punto, el abogado señala que eldiario.es acusó a Cárdenas de "haberse enriquecido con la rifa benéfica". La información publicada incluía las cuentas de la empresa que hizo el sorteo y los nombres de sus accionistas. La empresa ingresó 541.260 euros en 2016 por venta de boletos. De estos, donó 123.000, declaró 260.000 de gastos de explotación y 157.000 de beneficios. Cárdenas era propietario del 50% de la sociedad.

eldiario.es quiso incluir la versión de Javier Cárdenas en sus artículos, sin éxito. "Antes de publicar esa investigación intentamos recabar la versión de los afectados, como hacemos siempre. Cárdenas se negó a contestar y su socio nos mintió", continúa Escolar. "Nos dijeron que no tenía nada que ver con la sociedad que hizo el sorteo. Después descubrimos que Cárdenas era el accionista mayoritario”

El comunicado menciona dos informes realizados por dos "economistas-auditores" distintos, de "gran cualificación profesional". Según dice, estos informes concluyen que Cárdenas perdió 137.341 euros con la organización de la rifa.

eldiario.es no ha tenido acceso a esos informes, por lo que no puede emitir su valoración. "En eldiario.es nos encantaría acceder a esas supuestas auditorías para comprobar los datos de esta rifa. Sigo sin entender cómo es posible recaudar más de medio millón de euros, donar 123.000 y un piso con el garaje inundado que se acabó vendiendo por 47.000 y encima perder dinero, como asegura ahora Cárdenas", continúa Escolar.

"Cárdenas miente: nos acusa de haber dicho cosas que eldiario.es nunca publicó. Es falso que le acusáramos de no haber donado esa casa o de no haber entregado el dinero para esa investigación médica. Basta con volver a leer los artículos publicados para ver qué no es así. Las irregularidades que señalamos son otras a las que ahora pretende rectificar, y que siguen sin aclaración", concluye el director del medio.