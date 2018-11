Juan Rosell presume de dar "información sensible" al Gobierno que "ayudó a tomar decisiones" durante la crisis

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, afronta sus últimos momentos al frente de la patronal de empresarios, que celebra las elecciones para relevarle el próximo 21 de noviembre. Por el momento, el único candidato para la sucesión es Antonio Garamendi, líder de Cepyme y vicepresidente de la CEOE. Rosell ha celebrado este miércoles un encuentro informativo con medios de comunicación para hacer balance de sus ocho años de mandato, en el que ha subrayado la "información sensible" que trasladó al Gobierno español durante la crisis y que el líder de los empresarios considera que lo "ayudaron" a tomar ciertas medidas.

Juan Rosell ha presumido de haber tenido una muy buena relación con los presidentes de Gobierno, aunque no fuera pública. "De las cosas que más me gusta es que la relación que yo he tenido con los presidentes de Gobierno, muchas de ellas no se han sabido, no se han conocido", ha dicho. El presidente de la patronal ha añadido que "muchas organizaciones lo primero que hacen es hacerse una foto", pero que en su opinión "es mucho mejor la información que le puedes dar, información sensible".

En este sentido, Rosell ha destacado que como líder de la patronal trasladó información relevante al Ejecutivo durante la crisis, que tenían desde Alemania especialmente. "Nosotros durante la crisis dimos información sensible porque teníamos relación muy estrecha con Alemania, con la patronal alemana, muy estrecha también con la canciller Merkel. También lo mismo con el Gobierno italiano, menos en el caso francés".

Esa información, en opinión de Juan Rosell, sirvió al Ejecutivo para tomar decisiones durante la recesión. "Yo creo que eso ayudó al Gobierno español a tomar las decisiones que tomó en su momento y que fueron decisiones, en según qué planteamientos, complicadas". La semana la Cumbre Social, formada por más de 120 organizaciones, hizo público un informe sobre los diez últimos años "de recortes", en los que se muestra la pérdida de derechos y bienestar en muchas áreas desde 2008.

Defiende el salario mínimo por convenio de 1.000 euros

Por otro lado, el presidente de la patronal ha puesto en valor el acuerdo de negociación colectiva firmado con los sindicatos en julio, en concreto el salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales (para alcanzarlo antes de terminar 2020). Desde los sindicatos UGT y CCOO, que propusieron esta medida, han subrayado que algunos empresarios son reticentes a cumplir con este punto del acuerdo.

Rosell ha afirmado que "fue un postulado importante que la CEOE lo aceptase" y ha reconocido que "había mucha gente dentro de nuestra organización que no lo llegaba a ver claro". Aun así, el líder de la patronal ha defendido que cree que "es bueno que lo hayamos aprobado en esas circunstancias" y ha sostenido que de cara al futuro "va a tener una repercusión tremendammente importante".

Juan Rosell ha insistido también en que la opinión que ha defendido en todo momento desde su puesto ha sido "la opinión de la CEOE, no la mía". Con la crisis en Catalunya, algunos empresarios han criticado la postura del presidente de la patronal, al que han criticado de "tibio" frente al independentismo.

"Hemos dejado el barco en buena dirección"

A nivel interno, Rosell ha enfatizado los momentos difíciles, "años muy duros", que enfrentó a su llegada a la CEOE. En 2012, entraba finalmente en la cárcel Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE entre 2002 y 2007. En este sentido, el empresario catalán ha destacado la iniciativa en su mandato de impulsar "un código ético, auditorías, cuando vinismo la auditoría tenía un par de páginas y ahora está todo perfectamente auditado".

También ha valorado que deja "una tesorería muy confortable", con "21 millones de euros en caja", por lo que considera que deja la oportunidad a su sucesor de "hacer cosas importantes".

En términos de gestión de la CEOE, Rosell ha considerado que "deja el barco en buena dirección" y ha valorado especialmente las iniciativas de internacionalización, como la creación de la Confederación de Empresario de Iberoamérica, y el Proyecto Promociona, de identificación y promoción del talento de las mujeres en la alta dirección.

Respecto al futuro de la organización, Juan Rosell ha confiado que "los que vienen, como no son nuevos sino que conocen perfectamente la casa" van a mejorar su legado, del que se ha mostrado orgulloso: "Hemos hecho un trabajo más que aceptable".