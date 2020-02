La Junta cree que relajar el déficit "no es el camino" porque lleva a más deuda

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha criticado este martes la decisión del Gobierno de relajar el objetivo de déficit para las comunidades autónomas, algo que para el Ejecutivo regional "no es el camino" porque lleva a endeudarse más y "al final hay que pagarlo todo".

Después de reunirse con los responsables de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Asociación de Trabajadores Autonómos (ATA) en Andalucía, Marín ha explicado que si el Gobierno central sitúa el déficit en el 0.2 % "habrá que aceptarlo" porque es "una imposición".

"Esa no es la línea que la Junta persigue, lo que queremos es que se nos pague lo que es nuestro", ha dicho el número dos de la Junta, que ha argumentado que con los 537 millones de la liquidación del IVA de 2017 "se podría hacer frente a muchas cuestiones pendientes en nuestra hoja de ruta, como el mantenimiento del Estado del bienestar con la contratación de más profesionales en sanidad y educación".

Ha recordado que esta reclamación "no es solo para Andalucía sino para todas las comunidades" y ha destacado que hay autonomías "de todos los colores políticos" que ya se han personado en los tribunales contra esta decisión, algo que la Junta ha anunciado en espera de los últimos "informes jurídicos".

Marín ha descartado además que la región vaya a llegar a ese nivel de endeudamiento que no comparte, puesto que "las administraciones tienen que aprender a gastar no más de lo que tienen, porque si no siempre estaremos igual", ha sostenido.

El vicepresidente andaluz ha valorado además la reunión con los autónomos, con los que ha abordado los fondos europeos y "la importancia de dar ante Europa una imagen de confianza para no perder el marco 2021-27, que son oportunidades para muchas empresas de la comunidad".

Además han hablado de la necesidad de reactivar las inspecciones dentro del ámbito de las viviendas que se están alquilando de forma irregular "haciendo una competencia desleal a quienes sí están regulados y pagando sus impuestos".