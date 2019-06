Kashkari (Fed) propuso rebajar los tipos en medio punto en la última reunión

"Propuse un recorte de 50 puntos básicos, hasta un rango de entre el 1,75% y el 2%, así como un compromiso de no subir los tipos de nuevo hasta que la inflación alcanzara nuestro objetivo del 2% de manera sostenida. Creo que una medida agresiva como esta es necesaria para volver a ligar las expectativas a nuestro objetivo", ha explicado el banquero central en un comunicado.

Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el organismo de la Fed encargado de establecer los tipos de interés, rotan cada año. Aunque los siete miembros de la junta de gobernadores y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York son miembros permanentes, las otras cuatro sillas restantes se eligen entre los otros 11 bancos centrales.

Los cuatro miembros seleccionados para formar parte del FOMC cuentan con derecho a voto, mientras que el resto solamente asiste a las reuniones, contribuye a la valoración de la situación económica y plantea opciones de política monetaria.

Kashkari, que en 2019 no tiene derecho a voto, también ha explicado que, desde que accedió al cargo de presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, en enero de 2016, ha defendido que los tipos de interés no se deberían haber subido, al no percibir "suficientes pruebas" de que había presiones inflacionistas.

Este viernes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, también ha emitido un comunicado explicando su postura en la última reunión de política monetaria del instituto emisor. En ella, Bullard fue el único que votó en contra de la decisión tomada, mostrándose a favor de una rebaja de 25 puntos básicos. De esta forma, el consenso entre los miembros del FOMC se rompió por primera vez desde diciembre de 2017.

El banquero central ha argumentado su posición en que, desde finales de 2018, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, ha caído 40 o 50 puntos básicos por debajo del objetivo. Asimismo, las expectativas de inflación del mercado también se han "debilitado considerablemente".

"No es probable que las fuerzas que están manteniendo la inflación por debajo del objetivo sean meramente transitorias", ha asegurado Bullard. "Incluso aunque no se materialice una ralentización mayor de lo esperado, una rebaja de tipos habría ayudado a que la inflación y sus expectativas volvieran más rápidamente al objetivo", ha añadido.