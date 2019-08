Alitas y 'nuggets' de "pollo vegetal" para subirse a la ola del boyante mercado vegano

La franquicia de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC), propiedad del grupo estadounidense Yum Brands, servirá este martes a modo de prueba "pollo de origen vegetal" en uno de los establecimientos de la cadena de restaurantes de comida rápida en Atlanta, según ha informado la multinacional.

Así lo ha comunicado a través de su cuenta de Twitter. "Es Kentucky Fried Chicken, pero está hecho con Beyond Meat", una empresa estadounidense con sede en Los Ángeles que produce alimento sustitutivo de carne. "El milagro de Kentucky Fried será mañana mientras dure en KFC en Atlanta, Georgia", han añadido.

"Los comentarios de los clientes que participen en la prueba de Atlanta se tomarán en consideración para que KFC evalúe una prueba más amplia o una posible implementación nacional", ha explicado la cadena.

It’s Kentucky Fried Chicken but it’s made with @BeyondMeat. It’s confusing, but it’s also delicious. Feast on these Kentucky Fried miracles tomorrow while they last at KFC in Atlanta, Georgia. pic.twitter.com/lC5oYM1cmk