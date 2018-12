Lagarde alerta de las barreras legales a la paridad de género pese a los avances "revolucionarios"

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, alertó hoy en Nueva York de que existen a nivel global "múltiples barreras legales" a la paridad de género, pese a que el desarrollo del rol de las mujeres en las economías es "nada menos que revolucionario".

En la inauguración del simposio "Mujeres y derecho: equilibrando el campo de juego económico", organizado por el Consejo de Relaciones Exteriores, la economista desgranó que el 88 % de los países del mundo incluyen formas de discriminación contra las mujeres en sus constituciones, derechos u órdenes ejecutivas.

Frente a un público compuesto mayoritariamente por abogadas, Lagarde opinó que "lo que hemos visto en términos del rol de las mujeres en nuestras economías es nada menos que revolucionario, y las revoluciones son difíciles de tragar".

La exministra de Finanzas de Francia remitió a estudios sobre el tema elaborados por el Banco Mundial y aseguró que casi todos los países tienen "paquetes discriminatorios" en materia legal que abarcan principios constitucionales, derechos civiles, derechos de propiedad o de herencia.

En ese sentido, hizo referencia en tono positivo a la llegada al Parlamento tunecino de un proyecto de ley pionero en el mundo musulmán para igualar a hombres y mujeres en el derecho a la herencia.

"En muchos países en desarrollo, particularmente en el África subsahariana, hay un fenómeno interesante desde el punto de vista legal", dijo Lagarde, quien señaló que se mantienen discriminaciones de los antiguos códigos civiles españoles y franceses o sus subsecuentes leyes blandas.

En países desarrollados, como Alemania y Francia, consideró que la legislación fiscal discrimina al denominar "unidad tributaria" a un hogar formado por una pareja.

"Adivinen qué: marginalmente, el más afectado va a ser el 'asalariado secundario', que invariablemente es la mujer", explicó.

"Solo cambiando eso y convirtiendo la unidad tributaria en una persona, en lugar de familia u hogar, se eliminaría esa discriminación implícita", agregó.

Durante su intervención, en la que abordó diversos temas, Lagarde se mostró a favor de las cuotas, ya que "pueden realmente marcar una diferencia" en la inclusión de las mujeres en puestos de responsabilidad, aunque aseguró que no siempre opinó así.

Preguntada sobre este asunto por una asistente que dijo no apoyar las cuotas, Lagarde sostuvo que los "números son mejores" en países que las tienen o disponen de una población decidida en materia política, como los nórdicos.

"Estaba de acuerdo hasta que fui presidenta de Baker & McKenzie. Me cambió la mente, necesitamos cuotas", afirmó la economista, a quien como ministra le sorprendió que las empresas públicas apenas tuvieran mujeres en sus juntas directivas.

En el FMI, declaró que le costó "varios años" convencer de que las políticas de género en la economía importaban a nivel macro.

Asimismo, destacó que cerrar la brecha de participación femenina en la economía acarrea un incremento del producto interior bruto y que aún no ha conocido a un "jefe de Gobierno o ministro de finanzas que no esté interesado en un mayor crecimiento".

No obstante, Lagarde aseguró que no se ha alcanzado un "punto de no retorno" en igualdad sino que "estamos en camino" y "hay una tendencia a retroceder, siempre hay fuerzas que suprimen y reprimen, más que abrir barreras".