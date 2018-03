Liderazgo, motivación y tecnología como claves de la excelencia empresarial

Cambiar el concepto de liderazgo, generar respuestas positivas para motivar a los equipos o buscar sinergias y mercados en Estados Unidos a través de la tecnología son algunas de las apuestas de los expertos que participan hoy en la primera Cumbre de Excelencia Empresarial en Murcia.

El evento está organizado por la escuela de negocios Hispanic-American College de Nueva York (HAC), cuyo responsable, Ray Cazorla, ha explicado que servirá para "poner en valor el talento hispano en el mercado internacional", especialmente el norteamericano.

En su opinión, la Región de Murcia tiene un importante "ecosistema empresarial" con numerosas compañías que, por su modus operandi, son interesantes desde el punto de vista de la gestión y la internacionalización, y que tendrán con este congreso la oportunidad de crear nuevos lazos y absorber conocimientos sobre nuevas tendencias empresariales.

Para el director de proyectos de HAC, Jesús Lacoste, no hay ninguna diferencia en la gestión de una empresa murciana y una de Nueva York: "Tenemos un cierto complejo de que lo nuestro siempre es de peor calidad y no es cierto, aunque a veces no lo creemos, sí sabemos hacerlo bien", ha subrayado.

Entre los ponentes que participan hoy en las jornadas hay una decena de expertos de relevancia mundial en relación con la gestión de equipos y los cambios que en ella ha producido la revolución tecnológica.

Es el caso de Juan Ferrer, experto en gestión del cambio de las organizaciones por la universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets que ha asesorado a empresas como el Banco Santander, Meliá Hoteles o Leroy Merlin, y que es un firme defensor del "liderazgo colectivo".

En su opinión, el liderazgo tradicional, marcado por un solo jefe, genera victimismo en los empleados, que esperan que "alguien les resuelva la vida", por lo que es importante que las empresas apuesten por otro tipo de "líderes que generan otros líderes", de manera que los trabajadores se ilusionen y puedan sacar adelante sus propuestas y creatividad.

Un cambio de mentalidad empresarial "difícil", asegura, porque "requiere humildad y generosidad", pero que sin embargo da buenos resultados porque "el mundo va tan rápido que necesitamos que cada uno sea líder de sí mismo para poder afrontar los problemas".

Es una visión similar a la aportada por Inma Ríos, especialista en profesionales y equipos de alto rendimiento, que considera que una de las claves para el buen funcionamiento de una empresa es el "optimismo inteligente" que genera equipos motivados y más productivos aplicando "liderazgos adecuados" a cada persona y situación.

Además, ha insistido en la idea de aprender a gestionar la respuesta que se da a los problemas: "Lo importante no es lo que nos pasa, porque a veces no se puede elegir o cambiar una circunstancia, sino la respuesta que damos ante esa situación, que siempre se puede elegir", ha dicho.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo a la madre de Gabriel, el niño asesinado en Almería, quien tras sufrir una de las experiencias más trágicas que puede haber, como la muerte violenta de un hijo, ha dado públicamente una respuesta positiva y de fortaleza, pidiendo que se antepongan los valores de unidad y solidaridad que ha provocado el caso sobre el odio a la presunta asesina.

Además, el foro tiene un marcado carácter tecnológico por la revolución que las nuevas tecnologías han supuesto, tanto para la producción empresarial, como para la forma de trabajar.

El experto de Google David García ha destacado precisamente en su conferencia el importante papel que juegan la innovación y la transformación digital en la empresa actual y cómo están siendo clave para la internacionalización de empresas españolas.

Precisamente él está detrás de un nuevo fondo de inversión dirigido a empresas y start ups de base tecnológica que se encuentran en fase de crecimiento, que ya han consolidado nuevos productos tecnológicos que funcionan en el mercado y generan beneficios, y que quieren expandir sus negocios.

Se trata, ha dicho, de un puente de conexión entre España y Silicon Valley en el que no solo se aporta financiación a las empresas, sino principalmente "valores intangibles" para aprender a acercarse a un mercado muy diferente al español y abrirse así camino en Norteamerica.

Para el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, este encuentro permitirá a los empresarios murcianos (unos 500 participan hoy en el evento) conocer las tendencias empresariales y de gestión a nivel mundial y establecer contactos al más alto nivel para seguir trabajando en nuevas oportunidades de negocio y generar alianzas de futuro.