Linde cree que los casos de corrupción no tienen impacto económico apreciable

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha señalado hoy que los casos de corrupción en el país no alcanzan a tener un impacto "apreciable" en la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y no tienen interés macroeconómico.

Al término de su comparecencia en la Comisión de Economía del Senado para valorar el proyecto del Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, Linde ha dicho que "sin querer quitar importancia" a los fenómenos de corrupción que conocemos, "no creo que hayan tenido impacto apreciable ni medible sobre la evolución económica".

"No lo veo y no lo pienso", ha subrayado, tras asegurar que no conoce ningún estudio que demuestre esto de ningún modo.

"Nuestra economía es tan grande que es un tema que no tiene interés macroeconómico, tiene interés de otro tipo", ha afirmado después de haber sido interpelado por algunos senadores sobre si la sentencia del "caso Gürtel" ha podido incidir en el crecimiento del PIB.

El gobernador del Banco de España también se ha referido al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y su incidencia en la creación de empleo y ha dicho que hay evidencias bastante fuertes de que la elevación del SMI no alcanza los objetivos que se buscan en su crecimiento.

De hecho, ha afirmado que puede ocurrir que una subida del SMI aumente la desigualdad laboral.