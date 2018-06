Macri: La oposición sabe que no hay más lugar para la demagogia y la mentira

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, declaró que el Estado "no puede seguir gastando más de lo que tiene" y se necesita "responsabilidad" en la política, y aseguró que el peronismo, la oposición mayoritaria en el país, "sabe que no hay más lugar para la demagogia, para la locura y la mentira".

Preguntado en una entrevista publicada hoy en los diarios "La Nación" y "Clarín" sobre un escenario en que el peronismo se niegue a acompañar en el Congreso las reformas que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mandatario dijo: "No hay espacio para eso. El peronismo sabe que hizo mucho daño en el último Gobierno, y que no hay más lugar para la demagogia, para la locura y la mentira".

Dentro del peronismo se enmarcan tanto las fuerzas que apoyan a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) como el llamado peronismo "renovador", distanciado del kirchnerismo pero que también se ha mostrado muy crítico con el acuerdo con el FMI.

En la entrevista, realizada en el transcurso de la cumbre del G7 en Canadá, a la que fue invitado, Macri afirmó que lo que hace falta para cumplir con su programa económico es "responsabilidad de toda la dirigencia" del país, "recuperar la sensatez" y "no seguir gastando más de lo que se tiene".

Esa es "la discusión que se va a dar en los próximos meses", sentenció.

A la oposición, que prácticamente en bloque ha censurado la llamada al FMI y ha advertido de que supondrá un severo ajuste, le pidió "discutir con la verdad sobre la mesa" y "no seguir engañando a la gente diciéndole que hay soluciones mágicas".

Macri apuntó que, en los próximos presupuestos, no puede haber "más privilegios, gente que no trabaja, gente que se jubila mucho antes, otros que cobran por cosas que no existen".

El mandatario aseveró que es "mentira" que el recorte de gasto vaya a tener un impacto negativo en el crecimiento y se mostró convencido de que sucederá "al revés", ya que "el despilfarro y la corrupción jamás pueden ayudar a crecer a un país" y Argentina "si se equilibra macroeconómicamente, es imparable".

Macri confía en el "diálogo" para evitar un escenario de conflictividad por los ajustes, pero apuntó que "la violencia, en cualquier tipo de escenario, no suma nada".

En opinión del presidente, su programa suscitó más apoyos en el extranjero que dentro del país porque "los argentinos abrazamos el escepticismo, la negatividad y el espíritu crítico como si fuese algo que resalta nuestra inteligencia".

En la cumbre del G7 Macri se reunió con la directora del FMI, Christine Lagarde, a quien vio "muy entusiasmada" con el acuerdo alcanzado y "realmente fascinada por la calidad de todo el equipo (de Gobierno) de Argentina, y contó que ha recibido felicitaciones de los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y del Reino Unido, Theresa May.