Macron pide una Política Agraria Común ambiciosa en el presupuesto de la UE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió este jueves una Política Agraria Común (PAC) ambiciosa en el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE), que cubrirá el periodo 2021-2027, y aseguró que la actual propuesta sobre la mesa no es satisfactoria aún para su país.

"La posición de Francia sobre este presupuesto consistirá, primero, en luchar para tener una Política Agraria Común a la altura de nuestras ambiciones", declaró el mandatario a su llegada a una cumbre europea en la que los líderes intentarán pactar las cuentas comunitarias para los próximos años.

Macron subrayó que la PAC permite "alimentar a los europeos", y aseguró que la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, no es suficiente para su país.

El plan presupuestario de Michel, que servirá de base para la negociación durante la cumbre, prevé una dotación de 329.300 millones de euros para la Política Agraria Común para los próximos siete años, un 13,9 % inferior a los 382.500 millones que se destinan en el marco 2014-2020.

Dentro de la política agraria, los pagos directos a los agricultores ascienden a 256.700 millones de euros, por debajo de los 285.700 millones del presupuesto actual, mientras que las ayudas al desarrollo rural caen a los 72.500 millones de euros desde los 96.800 millones asignados entre 2014 y 2020.

"Lucharemos por mejorar aún más la propuesta que se ha hecho. La propuesta ha permitido unas primeras mejoras, me alegro, pero no estamos aún ahí. No estamos a la altura de lo que deseamos para nuestra PAC y deseo que en las próximas horas y los próximos días nos permitan mejorar la propuesta", señaló Macron.

El político galo consideró que la PAC resulta "indispensable" para la soberanía de Europa y para una agricultura que permita la alimentación "de calidad" y la transición climática.

Reconoció que ahora se intenta modernizar la política agraria y exigió "medios" para esa transformación.

"Nos hace falta dar los medios para esta transición porque no podemos hablar de una política climática y en favor de la biodiversidad si no transformamos progresivamente la Política Agraria Común", comentó.

El mandatario también aseguró que luchará por un Fondo de Defensa Europeo "más ambicioso", para lograr los objetivos europeos en el campo de la digitalización y para aumentar la dotación del programa Erasmus.

También insistió en terminar con los reembolsos que permiten compensar a países como Alemania, Holanda, Suecia o Dinamarca -y antes del Brexit al Reino Unido- por sus aportaciones al presupuesto comunitario.

Sobre los países que piden reducir el presupuesto comunitario tras la salida del Reino Unido, como Holanda, Dinamarca, Suecia o Austria, les pidió ser "coherentes" y les afeó que pidan ser ambiciosos en ámbitos como la política climática, la Defensa o la inmigración, al tiempo que piden unas cuentas más reducidas.

"Hace falta ser coherente. No podemos decir en un momento dado que queremos más ambición y el día en el que se deben poner los medios frente a esas ambiciones decir que no estamos ahí", apuntó.

Macron añadió que está dispuesto a pasar "todo el tiempo que haga falta para lograr una cuerdo ambicioso que defienda los intereses evocados".