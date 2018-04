Mapfre: "Las pensiones deben ser lo más altas que el país se pueda permitir"

El director financiero de Mapfre, Fernando Mata, ha asegurado hoy que las pensiones públicas "deben ser lo más altas que se pueda permitir el país", al tiempo que ha destacado que lo más importante es que el sistema "sea sostenible" para las generaciones futuras.

Mata se refería al acuerdo pactado entre el Gobierno y el PNV para subir las pensiones un 1,6 % y otras medidas, con el objetivo de sacar adelante los Presupuestos de 2018.

Mata hizo esta consideración en la conferencia de prensa que la entidad ha retransmitido hoy para explicar los resultados del primer trimestre de 2018, cuando ganó 187 millones de euros, un 9,3 % menos debido a factores como la ausencia de resultados extraordinarios y a la depreciación de algunas divisas.

En cualquier caso, aunque no quiso entrar en debates sobre la conveniencia de desvincular o no la política de un asunto tan sensible como las pensiones, Mata explicó sobre el futuro del sistema público que hay "demasiado debate político" y que sería deseable que se debatiera "con la misma intensidad" sobre el ahorro privado.

"Creemos que es muy importante fomentar el ahorro privado" para complementar la futura pensión pública, tanto en el plano empresarial como en el privado, por lo que hay que hacer pedagogía para explicarlo a las nuevas generaciones en los colegios y en otros foros.

Preguntado sobre cómo le afectará a Mapfre la etapa aperturista que se inicia con el Gobierno de Mauricio Macri en Argentina, donde la entidad lleva operando más de 30 años, Mata respondió que "con mucho optimismo".

"Esperamos que la coyuntura económica mejore" en el país, aunque "ya hemos dicho que es complicado" para países que tienen más del 20 % de inflación y de devaluación, porque al final esta situación empobrece a los países, las empresas y los individuos, pero acompañaremos esa mejora económica.

"Tenemos un plan ambicioso en Argentina, y estamos preparando la compañía para tener un mayor peso" y una mejor rentabilidad tanto en euros como en moneda local, en un país "muy importante para Mapfre", y que siempre ha estado en nuestro perímetro, ha asegurado.

También ha admitido que el intenso ciclo electoral que vive Latinoamérica puede hacer que algunas empresas tomen algunas decisiones "cortoplacistas", pero dejó claro que Mapfre prefiere gestionar "con la luz larga" y basar sus planes y decisiones en el largo plazo.

Mapfre está en Latinoamérica "con total espíritu de permanencia" y "nuestra estrategia pasa por tener entidades solventes y dar los mejores productos y servicios a nuestros clientes", ha dicho.