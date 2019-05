Maroto dice que España rechazará "en todo momento" los aranceles a los automóviles

La ministra de Industria, Energía y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha aprovechado su presencia en Zaragoza en una jornada sobre la transformación del sector de la automoción para dejar claro que el Gobierno de España "rechaza, y va a rechazar en todo momento", que se impongan aranceles a los automóviles.

En referencia a la "incertidumbre" generada por la política proteccionista de la Administración estadounidense, dirigida por Donald Trump, la ministra ha criticado que se pongan "trabas" al comercio internacional.

Del mismo modo, ha afirmado que no le tranquiliza la moratoria de seis meses sobre estas medidas y que espera no tener que recurrir "a otras prácticas" para evitar estos aranceles.

Así lo ha expresado en la clausura de la jornada "La transformación del sector automovilístico: retos y propuestas", que ha tenido lugar este jueves en Zaragoza organizada por la Fundación Anastasio de Gracia y en la que ha estado acompañada del presidente aragonés, Javier Lambán, y del secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA), Pedro Luis Hojas.

Allí, la ministra ha defendido que la transición ecológica de un sector referente como el de la automoción debe ser "ordenada" y "conjunta", y en la que deben convivir las nuevas tecnologías con las más tradicionales.

En este sentido, Reyes Maroto ha apuntado que no se puede obviar la importancia del diésel y de la gasolina en este período de transición, mientras se van incorporando los nuevos vehículos eléctricos a las diferentes plantas.

Por otro lado, ha anunciado que la semana que viene viajará a China, donde además de visitar las industrias de componentes nacionales instaladas en el país asiático, tratará de traer alguna fábrica de baterías a España.

Todo ello, ha insistido, sin renunciar a desarrollar una tecnología propia de baterías ibérica para competir con estos países pioneros, que actualmente son China y Corea del Sur.

Desde UGT, Pedro Luis Hojas ha asegurado que el sector está "a la vanguardia" de los cambios, no sólo tecnológicos, sino también en las relaciones entre empresa y trabajadores y en el que son un interlocutor "fiable" y "comprometido", que se vuelca en las soluciones y se responsabiliza de su puesta en marcha.

"No se puede entender una sociedad sin la capacidad de moverse", ha insistido Hojas, quien ha reiterado que los vehículos son "imprescindibles" y contribuyen al avance de la sociedad.

En este sentido, ha defendido los cambios medioambientales y la necesidad de avanzar hacia la descarbonización y la economía circular, pero "no vale todo en esta transición", por lo que ha instado a tener en cuenta los empleos, la repercusión social de las medidas y a no aprobar ni anunciar nada sin una previa evaluación para no crear "alarmas".

Ha reconocido que este Ministerio está dando pasos "muy buenos" en esa dirección, especialmente en lo relativo a la participación de los agentes económicos y sociales en las medidas que afectan al sector.

No obstante, ha apostado por ir más allá y ha asegurado que es necesario un Pacto de Estado por la Industria.