MásMóvil gana 56,7 millones hasta septiembre y eleva previsiones para 2018

MásMóvil ganó 56,7 millones de euros en los primeros nueve meses de 2018, frente a las pérdidas de 148,1 millones de hace un año, ha informado hoy la compañía, que ha elevado sus previsiones para 2018 en ingresos por servicios, clientes, ebitda recurrente e inversión.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el operador de telecomunicaciones ha reportado unos ingresos entre enero y septiembre de 1.038,3 millones, un 9 % más que en el mismo periodo de 2017, y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 228,5 millones, un 58 % superior.

La compañía ha presentado un resultado neto ajustado de 106,2 millones, un 135 % superior al de hace un año, en el que no se tiene en cuenta el impacto de los intereses de deuda con Providence y ACS, impactos fiscales, así como otros costes no recurrentes o no relacionados con el negocio.

Para el cierre de 2018, la compañía ha elevado sus objetivos y prevé aumentar sus ingresos por servicios más un 17 % (frente a 10 % anterior); lograr un ebitda recurrente de 330 millones (antes era de 300 millones), alcanzar 1,25 millones de líneas fijas de banda ancha y líneas móviles post-pago, frente a las 800.000 previstas anteriormente, e invertir 405 millones frente a los 305 previstos inicialmente.

Esta revisión al alza, a la que la compañía había abierto la puerta al anunciar los resultados hasta junio, se produce después de que los ingresos por servicios hayan aumentado en los 9 primeros mees del año un 17 % con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 859 millones, y el ebitda recurrente se haya elevado un 42 % hasta los 240 millones.

MásMóvil, además, cerró el tercer trimestre del año con cerca de 6,9 millones de clientes, un 36 % más que el año pasado, de los que más de 6 millones son de móvil (un 28 % más que el mismo periodo del año anterior) y 857.000 de banda ancha fija.

Entre julio y septiembre, unos meses de mucha competencia en el sector por la guerra del fútbol entre los operadores, MásMóvil sumó más de 291.000 líneas entre postpago móvil (190.000) y banda ancha fija (101.000), ha informado la compañía, que ha destacado que ha liderado las portabilidades móviles en los últimos 7 trimestres y las fijas durante todo 2017 y 2018.

En cuanto a las inversión, ésta alcanzó a cierre de septiembre los 312 millones principalmente dedicados al desarrollo de sus propias infraestructuras, en especial la red de fibra propia, con una inversión en este periodo de 179 millones.

A cierre del tercer trimestre, la compañía cuenta con una red propia de fibra de 4,8 millones de unidades inmobiliarias, aunque puede comercializar su fibra en 14,4 millones de hogares gracias al acuerdo con Orange y la oferta mayorista de Telefónica.

Si se tiene en cuenta el reciente acuerdo con Vodafone, que añadirá cerca de un millón de hogares antes de final de año, la red propia de fibra de MásMóvil alcanzará los 5,8 millones de hogares (el 40 % de su huella total actual).

En cuanto a la deuda neta total, se situó a cierre de septiembre en 779 millones, si se incluyen los convertibles de Providence y ACS, y 502 sin ellos.