Mayoría de abstenciones al decreto "ómnibus" por insuficiente e invasivo

La mayoría de grupos del Congreso han avanzado que se abstendrán en la votación del decreto-ley "ómnibus" de medio centenar de medidas económicas derivadas del estado de alarma, PP y Vox porque lo ven "insuficiente" mientras ERC, JxC y PNV porque creen que invade competencias.

El decreto-ley, que se votará al término del Pleno y seguramente saldrá adelante con más abstenciones que síes, fue defendido por la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien consideró que incluye "una buena base" para la reactivación del país cuando comience la "desescalada" de la hibernación económica.

El diputado Mario Garcés ha justificado la abstención del PP en que el decreto es insuficiente para los autónomos y da 15 millones de euros a operadores de comunicación.

Además, el PP no acepta "de ninguna manera" que esta crisis económica sea simétrica en todo el mundo, como no lo es la sanitaria, y critica que no haya habido anticipación, así como la ausencia de negociación de estas medidas pese a que se financien la mitad de ellas con cargo a intereses privados.

De forma similar, la diputada de Vox Macarena Olona ha criticado que el Gobierno haya "abandonado a los españoles" e incorpore medidas "chavistas" que intervienen la economía, además de urgir a que el Estado pague las nóminas de quienes no pueden trabajar durante 3 meses.

Vox se abstendrá, pero recurrirá el decreto por otorgar 15 millones de euros en subvenciones para "rescatar a los medios de comunicación individuales que son activistas y propagandistas".

El decreto-ley incluye, además, la posibilidad de que, con carácter excepcional y extraordinario ante la pandemia, los ingresos de la cotización por formación profesional de este año puedan destinarse a financiar subsidios de desempleo u otros programas de reinserción laboral.

Esta medida de detraer fondos de políticas activas a las comunidades autónomas ha sido muy criticada por los partidos nacionalistas e independentistas.

Así, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras avanzar la abstención de su grupo, ha lamentado que se abra la puerta al "mayor hachazo" a las comunidades autónomas, quitando fondos por valor del 5 % y tensionando sus tesorerías.

El diputado de JxC Ferrán Bel ha argumentado la abstención de su formación en que contempla medidas "absolutamente contrarias" a las comunidades autónomas, al recortar los fondos de ocupación y destinar las cotizaciones procedentes de las políticas activas a otros objetivos diferentes.

El PNV también se abstendrá en la votación y su portavoz, Aitor Esteban, ha criticado que el Ejecutivo haya "quitado dinero" de las políticas activas, competencia de las comunidades autónomas, para un objetivo que, además, "no se ha consesuado", al tiempo que ha lamentado que la norma no recoja la moratoria del pago de alquileres para los negocios de autónomos o pymes.

Ahí ha coincidido con el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal, quien ha dado un "sí" al medio centenar de medidas defendidas por Calviño, pero un sí "condicionado", ya que ha instado al Gobierno a adoptar nuevas soluciones, en especial con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos, pues cree que están cayendo demasiado "en el olvido".

Txema Guijarro, de Unidas Podemos, ha defendido todas las medidas, sobre todo las vinculadas al alquiler, como la prohibición de desahucios o los avales y ayudas directas a pagar esta renta, y ha incidido en que el Gobierno "ha optado por la mayoría y las familias más vulnerables", aunque ha recalcado la necesidad de implementar un ingreso mínimo vital.

EH Bildu ha pedido que se haga realidad un ingreso mínimo vital, mientras la CUP ha criticado la falta de diálogo del Gobierno, por lo que votará en contra.

Teruel Existe ha señalado su voto favorable y UPN ha dado a entender que votará a favor porque este partido navarro "siempre ha arrimado el hombro, con gobiernos del PSOE y del PP".

Más País, que no se opondrá, ha pedido al Gobierno valentía y aprobar ya una renta de cuarentena de ayuda directa para "no quedarse a medias", ya que la "letra pequeña" del decreto -ha dicho Íñigo Errejón- "deja a mucha gente atrás", pues faltan medidas para autónomos o para los trabajadores despedidos desde que comenzó el estado de alarma hasta estas medidas.

Compromís, por su parte, apoyará al Gobierno, aunque también ha criticado la invasión de competencias en torno a las políticas activas, mientras que el BNG ha decidido abstenerse, por considerar que la crisis "la acabarán pagando los mismos".