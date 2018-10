Merkel: El recorte de emisiones acordado es "bueno", "defendible" y "asumible"

La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró hoy que el acuerdo de reducción de emisiones acordado ayer por los miembros de la UE -superior al que Berlín en principio quería- es "bueno", "defendible" y "asumible".

Merkel hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Berlín junto al presidente chileno, Sebastián Piñera, en la que se le preguntó por la tensa negociación que resultó en el acuerdo para que los coches y camionetas fabricados en Europa emitan, para 2030, un 35 % menos de CO2.

La canciller reconoció que Berlín había apoyado en un principio la posición de la Comisión Europea (CE), que pedía una reducción del 30 %, frente a la postura del Parlamento Europeo (PE) y algunos países nórdicos, que pedían un recorte del 40 %.

No obstante, consideró que el "resultado es bueno", "defendible" y "asumible", porque de forma paralela se acordaron dos condiciones marco: una cláusula de revisión de lo alcanzado a medio plazo y el compromiso para que se mantenga este acuerdo frente a la postura del PE, con el que debe negociar ahora la CE.

La canciller destacó asimismo que "es bueno que se haya alcanzado un acuerdo" porque si no la UE caería en una "falta de previsibilidad" que no es buena para los fabricantes de automóviles y no sería "una buena señal".

Los países de la UE fijaron ayer en un 35 % el recorte de las emisiones de CO2 que quieren exigir a los nuevos coches y camionetas a partir de 2030, nivel que eleva la propuesta inicial del 30 % de la Comisión Europea (CE) pero limita la ambición del 40 % que reclamaba el PE.

El acuerdo, que se alcanzó tras una extensa negociación de los ministros de Medio Ambiente de los Veintiocho reunidos en consejo en Luxemburgo, fija 2021 como fecha de referencia para la reducción del CO2 de los vehículos ligeros.

Alemania, consciente del peso económico de su industria automotriz, había apostado por la reducción del 30 %, alineándose con varios países del este.