México dice que en 48 horas se sabrá si Canadá se integra a nuevo TLCAN

El ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó hoy ante el Senado de su país que en 48 horas se sabrá si Canadá se incorpora al nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con Estados Unidos y México.

"En 48 horas se sabrá si iremos a texto trilateral o solo bilateral", dijo Guajardo al entregar en el Senado mexicano los textos del acuerdo comercial alcanzado hace un mes entre su país y Estados Unidos.

Este jueves, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente mexicano electo, Andrés Manuel López Obrador, hablaron por teléfono sobre un nuevo TLCAN, que Canadá y Washington siguen negociando después de que EE.UU. y México acordaran los términos de su participación en ese tratado comercial.

Guajardo contó que sus contrapartes, el estadounidense Robert Lighthizer y la candiense Chrystia Freeland, le pidieron que informara de "que esta conclusión pudiera darse en las próximas 48 horas".

"En las próximas 48 horas sabremos si vamos a ir a un texto trilateral o si vamos a vernos en la necesidad de subir un texto del entendimiento bilateral para luego definir las opciones legales de poder mantener la trilateralidad", indicó Guajardo en una reunión con el Senado mexicano.

Previamente, López Obrador, en una gira por el estado de Querétaro, explicó que ayer sostuvo una conversación telefónica con Trudeau, quien le contó que hizo una propuesta a Estados Unidos, la cual fue respondida este viernes con una contrapropuesta del Gobierno de Washington.

"Trudeau me dijo que estaba muy difícil la negociación, que a lo mejor no iba a ser posible, pero que ya habían hecho ellos una propuesta al Gobierno estadounidense y estaban esperando una respuesta. Hoy me enteré (de) que ya existe una contrapropuesta del Gobierno estadounidense y hay que decir que no está cerrada la negociación", declaró López Obrador.

El político izquierdista señaló que no existen "fechas fatales" porque, "si bien es cierto que hoy vence el plazo para que se envíe este acuerdo al Congreso estadounidense y al Senado mexicano, todavía hay tiempo para que se logre el acuerdo trilateral", mencionó López Obrador.

"Nosotros acordamos con el Gobierno de Estados Unidos que no vamos a revisar lo acordado, porque no queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país; nosotros queremos que haya inversiones en México, para que haya empleo y que haya estabilidad económica y financiera, por eso no se va a reabrir la negociación con Estados Unidos, nosotros damos por concluido este asunto y estamos esperando nada más el entendimiento entre Estados Unidos y Canadá", sentenció.

El martes, el representante de Comercio Exterior de EE.UU., Robert Lighthizer, dijo que a Canadá "se le agota el tiempo" en la reforma del TLCAN, pero indicó que si se cierra primero un acuerdo bilateral con México, Ottawa podría adherirse posteriormente.

"Se nos está acabando el tiempo y, si no podemos llegar a un acuerdo con Canadá, no vamos a alejarnos de uno con México", dijo Lighthizer en la cumbre Concordia de Nueva York.

"Vamos a seguir adelante con México. Si Canadá se une, sería lo mejor. Si se une más tarde, pues eso será lo que ocurrirá. Ciertamente, queremos un acuerdo con Canadá", desgranó el alto funcionario estadounidense sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral en lugar de trilateral.

Señaló que Canadá no está haciendo "las concesiones que creemos necesarias" de cara a la próxima fecha límite de las negociaciones, este fin de semana, y reconoció que hay mucha distancia en los asuntos de productos lácteos y resolución de disputas.

El TLCAN, en vigor desde 1994 entre México, Canadá y EE.UU., engloba un billón de dólares anuales en intercambios entre los tres países, pero se está renovando a petición del titular de la Casa Blanca, Donald Trump, que lo ha calificado de desastre.