Ministra de Industria: España necesita más estabilidad para aprobar reformas

La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, ha opinado que España necesita "mayor estabilidad política para sacar adelante las reformas de calado" que necesita el país, y se ha mostrado convencida de que las afrontará "con éxito".

Maroto ha intervenido en Bilbao en un debate organizado por la patronal vizcaína (Cebek), en el que también han participado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia.

La ministra ha destacado la situación favorable de la economía española, con una previsión "prudente" de crecimiento del 2,2 %, pero "en un contexto internacional complejo".

Se ha referido también al "proteccionismo que amenaza el crecimiento económico", y ha considerado "urgente recuperar las reglas del juego que han gobernado el comercio internacional".

"Esta semana hemos visto más aranceles, que sufre la industria española como el acero o el aluminio; estamos trabajando con la UE para proteger a la empresa española ante las nuevas amenazas de proteccionismo. Espero que próximamente en el G-20 en Japón consigamos darle estabilidad. Tenemos que bajar la tensión comercial", ha afirmado.

La otra incertidumbre es el "brexit", que se ha prolongado, "pero sin una solución. Tenemos que estar preparados", ha dicho la ministra, quien ha recordado que el Gobierno ha aprobado hace dos meses el "cheque brexit".

Dentro de España, la ministra ha pedido consenso para abordar las transformaciones, abogando por "un pacto de Estado por la industria". Maroto ha precisado que es necesario "modernizar el modelo productivo para responder a tres desafíos: la digitalización, la transición hacia una economía baja en emisiones y la internacionalización".

Sobre el primero, ha comentado que la digitalización y el internet de las cosas son ya "el presente, no el futuro. El sector empresarial está preparado y comprometido, pero uno de los obstáculos es la falta de talento, de formación digital".

"España -ha dicho- ocupa el 14 puesto de la UE en competencias digitales. Falta un modelo de formación que prepare a los trabajadores para la industria 4.0 y esta será una de las prioridades en la próxima legislatura".

Respecto al cambio climático, la ministra ha apostado por una transición "justa y ordenada" a una economía de bajas emisiones, y por último, ha abogado por perseverar en la internacionalización, especialmente de las pymes.

El exministro Montoro ha elogiado la situación: "estamos viviendo en España y Euskadi el crecimiento económico más sano de nuestra historia, un crecimiento que se está yendo a creación de empleo, compatible con un superávit del balanza de pagos, con un máximo histórico de exportaciones. Nunca lo habíamos conseguido".

"Ahora devolvemos la deuda externa que fue el origen de la crisis. Estamos creciendo por primera vez a la alemana, salvando las distancias. Una vez más hemos asombrado porque tenemos emprendedores y capacidad de reacción", ha insistido.

Para el futuro, el principal desafío de la economía española "es la deuda externa, que ahora la tienen las administraciones. Tenemos que ir a una reducción de la vulnerabilidad, de la deuda, bajando el déficit público, lo que exige un comportamiento del gasto público que no debe crecer más que la actividad económica", ha señalado.

Montoro ha defendido el Concierto Económico y el Cupo vasco, que "no han sido obstáculo para la recuperación económica, como no lo han sido nunca. La peculiaridad de esas instituciones son la esencia misma de la España Constitucional, y hay que impulsarlas sin complejos. ¿cuándo han sido un problema? No son un agravio para nadie".

"Hay que fomentar y respetar la singularidad y explicar que son parte sustancial de nuestra convivencia, que no son un agravio frente a nadie", ha insistido el exministro.

La consejera Tapia también ha defendido el modelo de riesgo del Concierto Económico, "que ha sido bien gestionado" y ha permitido una fiscalidad "que ha contribuido a que el desarrollo económico sea eficiente".

"Hay que atraer nuevas inversiones, y para ello tenemos que explotar los instrumentos que tenemos", ha concluido Tapia.