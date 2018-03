Ministro de Fomento: la posible prórroga de Presupuestos no limita la consignación AVE Almería

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha apuntado que las obras del AVE y del Corredor Mediterráneo en Murcia y Almería no se verían afectadas por una posible prórroga de los Presupuestos porque "ADIF Alta velocidad tiene capacidad para poder endeudarse".

Así lo ha manifestado en Almería tras recibir el Escudo de Oro de la Diputación Provincial, donde ha sostenido que con este endeudamiento el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) podría "asumir compromisos de financiación más allá de lo que exista en el capítulo de inversiones correspondientes".

"También quiero transmitir la tranquilidad de que una hipotética situación, no deseable, y espero que no se produzca, de prórroga presupuestaria, no supondría ningún problema en lo que es la alta velocidad a Almería", ha incidido.

No obstante, ha dicho que es optimista en lo que se refiere a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque el Gobierno está "trabajando para abrir cauces de diálogo con todas las formaciones políticas" que permita obtener el apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados.

"Y vamos a trabajar a lo largo de estos meses en conseguir ese apoyo y lo vamos a hacer de una manera leal, también honesta sabiendo que España necesita de los Presupuestos", ha asegurado De la Serna.

Al ser interpelado sobre si la actual situación política en Cataluña puede influir en dicha aprobación, ha asegurado que no es algo que le corresponda decir al Gobierno, sino a "aquellos que puedan pensar que esa situación condiciona la aprobación de unos Presupuestos".

"Creo que dotarnos de unos Presupuestos, como se ha explicado por parte del ministro de Hacienda, supone avanzar de una manera muy importante en el desarrollo de las políticas sociales", ha dicho.