Montero pide que las CCAA no hagan frentes y remen en la misma dirección

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha planteado este viernes que "no tiene ningún sentido" que las distintas administraciones se dediquen a formar frentes para "confrontar" en vez de colaborar y remar "todas en la misma dirección".

"No tiene sentido que las administraciones confronten, sino que colaboremos y rememos en la misma dirección", ha respondido Montero en su primera rueda de presa tras el Consejo de Ministros al ser preguntada por la reunión de consejeros autonómicos de Hacienda que se ha celebrado en la sede del PP.

Por ello, ha subrayado: "A mí no me van a encontrar en la confrontación ni en la bronca, me van a encontrar en el trabajo, en la capacidad de diálogo y el consenso".

Montero ha respondido así al ser preguntada por la reunión celebrada este viernes en la sede del PP por los consejeros autonómicos de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla y León y Ceuta en la que han exigido al Gobierno que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Montero ha asegurado desconocer si el objetivo de esta reunión era "crear un frente" de oposición a los proyectos del Gobierno, pero que si así fuera, su obligación como ministra "es apelar a la lealtad institucional" ya que resulta "evidente que a través de la confrontación no se consigue avanzar en las cuestiones importantes".

"No vamos a mejorar los servicio públicos de las comunidades autónomas en la confrontación, sino en la capacidad de diálogo, de acuerdo, de intentar transmitir los argumentos entre los territorios" para que el modelo de financiación se pueda desarrollar "en un clima normal de diálogo", ha asegurado.

Así, ha subrayado que su intención es "facilitar la tarea de los consensos y facilitar que los recursos sean suficientes".