Montero afirma que un asalariado tributa más que una gran empresa o la banca

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado hoy que un asalariado o incluso un trabajador que cobra el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tributa más que las grandes corporaciones o la banca, que lo hacen muy por debajo del 15 % en el Impuesto de Sociedades.

En la rueda de prensa para explicar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, Montero ha criticado a las grandes empresas que amenazan con marcharse de España si se les sube los impuestos o pretenden repercutir dicha subida al cliente.

"Cuando se sube la fiscalidad a las grandes empresas se hace política redistributiva y de justicia social y la banca y las grandes corporaciones en España pagan menos que en el resto de Europa, y en estos países no ha habido huidas", ha dicho Montero, tras apelar a que el sector bancario y las grandes corporaciones españolas se comporten igual que las del resto de países de la UE.

"No se puede utilizar el simplismo de decir o me voy o se lo repercuto al cliente, no oiga, haga lo que hacen en Europa; justicia social", ha puntualizado tras incidir en que la brecha con los países del entorno es de "muchos puntos".

La normativa actual "hace que algunas empresas tengan tipos efectivos muy por debajo de los tipos teóricos, incluso negativos", ha criticado la ministra, que ha añadido que se van a "monitorizar" los ingresos procedentes de la banca tras la puesta en marcha del impuesto de transacciones financieras y el mínimo de sociedades.

Montero ha explicado que la idea es seguir modificando la normativa del impuesto de sociedades para que "los tipos efectivos se aproximen a los teóricos", un trabajo "complejo" que se irá desarrollando a lo largo de este año y que no dio tiempo a realizar para los Presupuestos.

También se ha referido a la equiparación del precio del diésel a la gasolina y aunque ha recordado que no afectará a los transportistas profesionales, ha dicho que todavía no se puede discriminar o distinguir entre los sectores que utilizan el gasóleo profesional.

En este sentido ha añadido que la Agencia Tributaria no tiene un registro que permite discriminar cuando se hace uso de este diésel o no de forma profesional, por lo que se ha abierto una línea de trabajo para ver si es posible distinguirlo y evitar posibles fraudes.