Montero pide el apoyo al decreto de la nueva normalidad tras la pandemia

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señala que le cuesta trabajo "pensar que alguna formación no apoye el decreto de la nueva normalidad. Este decreto nos dirá cómo nos tenemos que desempeñar para resolver el problema. Me cuesta trabajo que para esto tengamos que estar negociando".

En declaraciones a la Cadena Ser la ministra se ha preguntado: "¿Si no quieren la nueva normalidad, qué pretenden? Espero que se imponga el sentido común y la sensatez".

"Aspiramos al apoyo de ERC, de Ciudadanos y que el PP no dimita de esto" declaró Montero quién añadió que "su actitud no conduce a nada. Esto no es un apoyo al Gobierno. Significa simplemente que, utilizando criterios técnicos, acordemos cómo se tiene que comportar el ciudadano, el empresario... todos para cuidarnos unos a otros".

La ministra de Hacienda ha dicho que "haber puesto a disposición de las autonomías y fondo no condicionado, la primera vez que se hace, habla muy claro de la disposición de este Gobierno" que puntualizó que "nos endeudamos, asumimos el déficit de las administraciones... Esto habla muy a las claras de nuestras prioridades".

"Son, en total, 24.500 millones los que hemos transferido a las CCAA. Las CCAA han recibido 8.000 millones más de lo que les hubiese correspondido si no se hubiese dado esa cifra de crecimiento y real. Creo que se pueden dedicar 16.000 millones al área sanitaria y educativa. Es proporcionado", señaló la titular de Hacienda.

En su opinión "la mejor demostración de que el esquema es justo es que a ninguna CCAA le cumple todas sus expectativas. No podemos primar a unas CCAA y descuidar a otras. Este fondo nos permitirá transitar este momento tan importante".

Sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, María Jesús Montero ha señalado que "mi intención y la del Gobierno es presentar un proyecto de presupuestos. Este proyecto no es uno más. Este año es un proyecto después de una situación muy complicada para los ciudadanos, de una caída en V que hoy dibuja una caída a plomo".

Ha hecho una invitación a que todas las formaciones "participemos, hagamos aportaciones y busquemos un común denominador para ser capaces de levantar a un país de unos ciudadanos que esperan que todos arrimemos el hombro".