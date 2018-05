Nadal avisa que cambiar la energía nuclear por el gas eleva el coste y la contaminación

Marbella (Málaga), 7 may (EFECOM).- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha advertido hoy de que sustituir la energía nuclear por gas supondría una mayor contaminación y un incremento de los costes, y ha asegurado que "hoy por hoy la tecnología no permite" sustituirla por renovables.

En un foro organizado por el diario Sur, en la localidad malagueña de Marbella, Nadal ha recordado que el gas emite CO2, por lo que tiene incidencia medioambiental, y ha dicho que cerrar las plantas nucleares y sustituirlas por térmicas no sería una buena opción.

El ministro ha destacado que la energía nuclear produce "de continuo", es decir, 24 horas, siete días a la semana, algo que ninguna renovable puede garantizar, por lo que no entiende que haya partidos que piden que España no tenga energía nuclear a partir de 2020.

En este sentido, ha pedido un debate "tranquilo" y "de verdad" y no una "reflexión dogmática", porque "nos estamos jugando mucho y no todo vale, no todo se puede dejar en manos de la ideología".

Suprimir la energía nuclear supondría un incremento de un 25 por ciento del coste para los mayoristas", ha incidido Nadal, que ha señalado que "la única ventaja es que desaparece el riesgo de accidente nuclear".

El ministro ha abogado por ir de la mano del resto de países europeos en la revolución energética, cambiando el modelo hacia uno menos emisor, lo cual "hay que hacerlo con cuidado, para no aumentar los costes"

Ha criticado que se vaya "demasiado deprisa" como, a su juicio, ocurrió entre 2007 y 2009, cuando "en España se instaló la mitad de las renovables del mundo".