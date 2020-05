Naturgy ve "imprescindible" la Ley de Clima y dice que será un "motor económico"

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha celebrado este martes que el Gobierno haya dado luz verde al proyecto de ley de crisis climática, y ha subrayado que es "imprescindible" contar con un marco legislativo "estable" que, a su juicio, constituirá un "motor económico" en plena crisis.

"Es una buena noticia que haya un plan encima de la mesa en formato de propuesta de ley", ha aseverado en rueda de prensa tras la Junta General de Accionistas, que este año se ha celebrado de forma exclusivamente telemática por las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria de la COVID-19.

Reynés ha señalado que todavía es "muy prematuro" valorar el contenido del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), que recién comienza su andadura parlamentaria, pero ha adelantado que contar con una regulación estable es "imprescindible" para poder emprender inversiones.

"Nuestra valoración como compañía energética es que tener una ley de transición y un marco estable en donde poder regir y tomar decisiones con visibilidad de largo plazo no es que sea deseable, es que es imprescindible", ha recalcado antes de apostillar: "Si no, no se pueden tomar decisiones de inversión".

El directivo también ha defendido que la Ley del Clima se convertirá en un "motor económico" que, además de generar inversiones, contribuirá en a creación de empleo en una coyuntura económica complicada por la crisis del coronavirus.

"Aún no sabemos mucho y tenemos que estudiar los detalles (...), pero lo más relevante es que va a proporcionarnos la posibilidad de participar de forma activa invirtiendo", ha continuado para agregar: "Nosotros queremos formar parte y ser activos en este plan de transición".