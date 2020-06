Navantia firma en Fene su mayor encargo eólico con 2.100 empleos directos

Navantia ha firmado este jueves junto a Windar su mayor encargo en la eólica marina, que permitirá construir en su astillero de Fene (La Coruña) 62 estructuras para un parque eólico de Iberdrola en Saint-Brieuc (Francia) y generar 2.100 empleos directos.

Los presidentes de Navantia, Susana de Sarriá, e Iberdrola, Ignacio Galán, han rubricado en la planta fenesa el convenio, de 350 millones de euros, en un acto al que ha asistido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de Iberdrola ha estimado que el pacto posibilitará una "revitalización de la actividad más importante que nunca" y ha saludado que empresas de España y Francia puedan dotar de "energía renovable a un millón de bretones".

Además, ha asegurado que Núñez Feijóo hizo "posible" el entendimiento con Navantia desde sus primeros compromisos. "Me convenciste de que esta firma tiene un gran potencial para hacer barcos y otras actividades", ha declarado.

Galán, que ha citado a Feijóo como un "gallego de Os Peares", ha aplaudido que haya contribuido a "buscar nuevos horizontes a empresas".

Igualmente, ha reseñado que el montante acumulado por acuerdos con Navantia y Windar "se acercará a los 1.000 millones de euros" y ha incidido en su "determinación por la recuperación verde".

Ha estimado que el parque eólico de Saint-Brieuc tendrá "capacidad para 3 millones de personas" y redundará en "generar miles de puestos aquí y en Francia".

La presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, ha afirmado que se abre un "contrato fundamental dentro de este mercado tan exigente" y ha advertido de su "importante repercusión en el empleo".

"Permite sumarnos a los objetivos de descarbonización y sostenibilidad participando en proyectos que generan energía limpia", ha remachado.

De la misma forma, ha insistido en el "compromiso" de la firma pública contra el calentamiento global y en línea con el plan europeo de recuperación tras la covid-19.

Además, ha resaltado el afán por afrontar "retos cada vez más ambiciosos" a partir del "empleo sostenible y de calidad".

Sobre las estructuras para Iberdrola, ha matizado que el "programa es ejemplo de colaboración entre la industria nacional, que necesitamos", y ha instado a conseguir una "base industrial fuerte ante las crisis".

Finalmente, ha abogado por "seguir avanzando y trabajando de forma coordinada" entre sus diferentes astilleros, de los que ha aludido al "esfuerzo hecho durante la pandemia".

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha citado a Cervantes para decir que el proyecto incluye "molinos y gigantes" y, trasladando un mensaje de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha referido el "orgullo de un Gobierno que sonríe al ver cómo se plasma la unidad por las renovables".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha exhortado a "consolidar la posición de Galicia en la eólica marina" y ha sostenido que contratos como el de Iberdrola "vinieron a rescatar a este astillero de 10 años de paralización".

Ante la presidenta de Navantia, ha compartido su preocupación por el futuro del recinto y le ha dicho que tiene "absoluta garantía" de que la seguirá apoyando para que las antiguas Bazán y Astano en la ría de Ferrol "no se queden sin trabajo".

En todo caso, ha afeado que no se haya "ejecutado un solo euro" del plan para construir las fragatas F-110 en esas instalaciones. "Estos ayuntamientos no podrán vivir sin carga de trabajo dos años, no es posible", ha apuntado, para lamentar el "demoledor impacto de la pandemia, que todavía no hemos interiorizado", ha reconocido.