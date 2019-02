Norniella asegura que el Banco de España fue el "inductor" del proceso que dio origen a Bankia

El exconsejero de Bankia y exsecretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella, ha asegurado que el Banco de España fue el "inductor" del proceso de integración de las siete cajas que dieron origen a Bankia.

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) se ha vuelto a reanudar este lunes con el interrogatorio del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a Norniella, una de las cuatro personas físicas a las que acusa el Ministerio Público.

"Creo que el Banco de España fue el inductor del proceso y, a partir de ahí, la comunicación fue con los presidentes de las cajas. Yo como consejero no tuve ningún contacto con ninguna institución", ha precisado Norniella en su primer día de interrogatorio, indicando que la decisión fue dada por el Real Decreto 9/2009 sobre reestructuración del sector bancario.

Asimismo, ha asegurado que, según la información "superficial" que le llegaba como consejero, Caja Madrid cumplió con todos los requisitos que la autoridad monetaria requería para la llevar a cabo el proceso de integración. "El Banco de España, que yo sepa, nunca hizo una manifestación en sentido contrario. Nunca dijo: ustedes están haciendo algo mal", ha apostillado.

El exconsejero de Bankia se ha escudado de forma reiterada en que su posición era "de trinchera" y que todas las decisiones relacionadas con el proceso de integración estaban a "un nivel muy superior" al que él se movía. "Cuando todo esto empezó yo no conocía nada, mi función era de trinchera, trabajaba en aspectos muy lineales, de funcionamiento y de logística, no me metía en temas de estructura de alto nivel", ha aseverado.

Norniella ha criticado que el fiscal Luzón "simplifique" los movimientos y ha explicado que una sociedad bancaria cuenta con más de 1.500 departamentos. Según ha dicho, el consejo solo tiene la obligación de tratar de controlar que los procedimientos se lleven a cabo de acuerdo a la ley.

"Hay una escalera de responsabilidades, el consejo tiene diez mandamientos y se basan en que la gobernanza sea la adecuada", ha añadido, precisando que no pueda entrar en ningún tipo de decisión financiera ni de valoración concreta de un activo.

De hecho, ante la sección cuarta de la sala de lo penal, Norniella ha proseguido señalando que habían once inspectores del Banco de España trabajando de cerca tanto en Caja Madrid como luego en Bankia, por lo que no se podía tomar ninguna decisión sin que el regulador "levantara banderín".

La presencia de estos inspectores en la entidad es lo que le hacía a Norniella confiar en que se cumplían todas las normas. "He sido consejero de muchas empresas y le garantizo que no me he sentido nunca más seguro ejerciendo mi puesto como lo fui en Bankia", ha indicado.

"Teníamos una garantía adicional, el Banco de España ejercía como sancionador y controlador (...). Todo lo que se hizo en el proceso estaba controlado", ha subrayado.

Formación de los consejos de las cajas

Lo que sí ha reconocido el que fuera también secretario de Estado de Hacienda es que los consejos de las cajas tenían "una mochila" que había que resolver. En su opinión, los consejos de estas entidades eran "muy peculiares" porque no estaban establecidos en función de currículum ni capacidades, sino de una ley que solo exigía una "cartilla".

Norniella ha apuntado que los consejos estaban basados en una ley de 1971, por lo que se estructuraban precisamente de una forma contraria a la que deben estar basados los de los bancos. No se exigía ser financiero, ni ser un directivo "capaz y potente". "Este era uno de los aspectos que se debían solucionar y corregir en BFA-Bankia con la entrada de consejeros independientes. Era el paso definitivo", ha recalcado.

Banco de Valencia

El exdirectivo cree que los expertos que realizaron el folleto de la salida a Bolsa de Bankia tendrían sus motivos para justificar el hecho de no incluir información referida a pérdidas esperadas por Banco de Valencia, controlado hasta su intervención por Bancaja.

Así lo ha indicado Norniella en el juicio por la salida a Bolsa en julio de 2011 de la entidad ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y que se ha vuelto a reanudar este lunes con el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción.

"Quien realizó el folleto pensaría que no era necesario ponerlo, las condiciones seguro que estarían justificadas y el Banco de España aceptó tal decisión", ha subrayado ante la sección cuarta de la sala de lo penal.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha explicado que BFA-Bankia encargó un informe a PwC del que se obtuvo una "información preocupante" respecto al Banco de Valencia y ha criticado que no se informara al mercado ni se hiciera constar en el folleto de salida a Bolsa.

PwC realizó el informe de diagnóstico financiero sobre Banco de Valencia, que fijaba una pérdida no provisionada de 872 millones de euros.

Norniella, no obstante, ha dicho que no tenía más información del Banco de Valencia que la que se daba a los consejeros, que era la referida a que se trataba de una participada y que no se iba a acudir a la ampliación de capital a no ser que fueran "todos los socios". "Me gustaría poder contestar otra cosa, pero no puedo responder otra de lo que yo sé", ha aseverado.

En este sentido, el que previamente fuera secretario de Estado de Hacienda ha señalado que el folleto fue evaluado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y realizado por "los mejores especialistas fiscales y financieros y auditado por una de las principales auditoras".

"Yo otra cosa no puedo decir, me siento puramente incapaz de entrar en las profundidades de lo que me está preguntando", ha añadido.