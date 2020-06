Nuevos motores de gasolina de 130 y 150 CV para el Jeep Compas

Jeep ha actualizado su modelo Compass que, además de incrementar su conectividad y ayudas a la conducción, amplía su gama de motores con el nuevo 1.3 de gasolina en versión de 130 CV y de 150 CV (ligado a una caja automática de seis velocidades).

Este propulsor se ha renovado para ofrecer una mayor respuesta a baja velocidad, al tiempo que ha reducido sus emisiones de CO2 hasta en un 27% y su consumo de gasolina un 30%, en comparación con las anteriores versiones de gasolina 4x4 con cambio automático, ha explicado el fabricante en una presentación a través de internet.

El nuevo Compass, que ahora se fabrica en la planta italiana de Melfi para acortar los plazos de entrega en Europa, por primera vez se puede elegir con tracción delantera 4x2 y con cambio automático de doble embrague DDC, lo que también le ha permitido recibir un nuevo modo de conducción Sport para un manejo más dinámico de este SUV.

El motor 1.3 de 130 CV y caja manual de seis velocidades está disponible para los acabados Sport, Longitude, Night Eagle y Limited; mientras que la versión de 150 CV con DDCT también se ofrece en el nivel S.

El par máximo en ambas versiones es de 270 Nm (hasta 40 Nm más que el anterior motor de gasolina de 1.4 litros) y ambas potencias pueden elegirse con tracción delantera.

La gama de propulsores del actualizado Jeep Compass se completa con un diésel 1.6 MultiJet II de 120 CV, 320 Nm de par, caja de cambios manual y sistema SCR (reducción catalítica selectiva) en combinación con la tracción delantera.

Para la segunda mitad de este año está prevista la llegada de las motorizaciones híbridas enchufables (que Jeep denomina 4xe) que parten del 1.3 de gasolina, pero cuyas potencias se incrementan hasta los 190 y 240 CV. En ambos casos la tracción que equipan es 4x4.

Otro de los cambios destacados del nuevo Jeep Compass afecta a la conectividad del vehículo, que ahora dispone (desde la versión Longitud) de los Uconnect Services, que se dividen en varios paquetes.

El primero es el básico "My Assistant (llamada de emergencia y asistencia, así como informes sobre el estado del coche)", al que siguen los "My Car (permite controlar el estado del vehículo)", "My Remote (a distancia se puede abrir y cerrar el SUV, localizarlo, encender sus luces y fijar límites de velocidad o la zona por la que se va a circular, de tal forma que si se rebasan es avisado el conductor)" y "My Navigation (se puede enviar al navegador un destino buscado en un dispositivo móvil o recibir alertas en tiempo real del tráfico)".

En materia de asistentes a la conducción, son de serie el aviso de colisión frontal y el de salida de carril; mientras que son opcionales el detector de ángulo muerto y la alerta de tráfico trasero, el control de crucero adaptativo, la cámara de visión trasera y el sistema de ayuda al aparcamiento.