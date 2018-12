ONG piden en Bruselas fin de la sobrepesca en aguas noroccidentales europeas

Varias ONG pidieron hoy a los ministros europeos con competencias en el sector pesquero que se ciñan a la última reforma de la Política Pesquera Común a la hora de fijar los límites de captura, con el fin de acabar con la sobrepesca en aguas noroccidentales europeas en 2020.

Oceana, The Pew Charitable Trusts, Seas at Risk y otras organizaciones no gubernamentales europeas hicieron esta petición coincidiendo con la celebración del Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE hoy y mañana en Bruselas, en el que se negociará la propuesta de la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico y el mar del Norte para 2019.

El director ejecutivo de Oceana en Europa, Lasse Gustavsson, explicó a Efe que si este Consejo de ministros aprueba límites de capturas sostenibles en línea con las recomendaciones científicas, en menos de diez años la cantidad de pescado disponible para su captura será un 60 % superior.

Esto se traducirá, según Gustavsson, en unos 5.000 millones de euros de beneficio para la industria pesquera y en la creación de casi 100.000 nuevos puestos de trabajo.

En el caso de España, una pesca con límites de captura sostenibles devolvería al mar un 50 % más de peces, afirmó Gustavsson.

Esto supondría una inyección de 110 millones de euros más en la economía del sector pesquero y la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo en el país, según el directivo de Oceana.

"Si los ministros europeos siguen esta guía, los peces volverán, la industria pesquera tendrá un futuro mejor, más empleos, más beneficios y mejores pescados", destacó Gustavsson.

Por su parte, el director de proyecto de The Pew Charitable Trusts, Andrew Clayton, destacó que cerca del 44 % de los límites de captura establecidos en la Unión Europea en los últimos años son muy altos y, por lo tanto, resultan insuficientes para alcanzar el objetivo de eliminar la sobrepesca en las aguas noroccidentales en 2020.

Esta zona incluye el mar del Norte, el Céltico y el de Irlanda, así como la parte del oéano Atlántico que se sitúa al oeste de Escocia e Irlanda.

La directora ejecutiva de Seas at Risk, Monica Verbeek, alertó del impacto que tiene la sobrepesca en los ecosistemas marinos, porque destruye la cadena alimentaria y el hábitat natural, un problema que se suma al del cambio climático, al de los vertidos químicos o al de los residuos de plástico que llegan al agua.