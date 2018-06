Olivas defiende que la salida a Bolsa de Bankia fue avalada por el Banco de España e impulsada por el Gobierno

La comisión de investigación sobre la crisis financiera en el Congreso ha recibido este martes la comparecencia de José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana, expresidente de Bancaja y número dos de Bankia en la era de Rodrigo Rato. El antiguo directivo ha defendido que la salida a bolsa de la entidad financiera "no fue una estafa" sino que fue un proceso impulsado por el Gobierno y que contaba con la supervisión del Banco de España.

Olivas, quien fuera el puente entre Zaplana y Camps al frente de la Generalitat Valenciana, ha mantenido una posición de descargo de responsabilidad en la crisis financiera. El antiguo dirigente popular ha defendido que no fue únicamente una crisis de cajas sino que fue "sistémica" y que afectó "a todo el sistema occidental". Olivas ha argumentado que "no se pudo prever" el estallido de la crisis.

El directivo fue presidente de Caja de Valencia, posteriormente Banco de Valencia adquirido por CaixaBank, y de Bancaja, fusionada con Caja Madrid en el grupo Bankia, donde fue vicepresidente. Sin embargo, Olivas ha descargado toda responsabilidad en otras personas al defender que era "no ejecutivo" y que "no participaba en las decisiones financieras".

Respecto a la salida a Bolsa de Bankia, el exdirectivo ha defendido que el cambio de regulación española impulsada por el Gobierno en 2011 supuso un impulso al proceso de salida a Bolsa de la entidad. "El consejo cree que es conveniente y el Banco de España lo avala", ha señalado Olivas, quien mantiene que el supervisor "controlaba absolutamente" todo el proceso. "Había entre 13 y 15 supervisores del Banco de España continuamente en Bankia, no era un proceso descontrolado", ha defendido. "Bankia salió con todos los beneplácitos del mundo". Está procesado en el caso sobre la salida a Bolsa de esta entidad.

También ha descargado su responsabilidad en el caso de Banco de Valencia. "No sé por qué se produjo la inyección de capital en la entidad", ha señalado, defendiendo que sus cuentas habían estado avaladas por el Banco de España y Deloitte. Olivas ha defendido que "alguien se benefició bastante" con este proceso, que acabó dando con la entidad absorbida por CaixaBank. "CaixaBank ganó bastante", ha remarcado.

La descarga de responsabilidad también afectó a su etapa en Bancaja, que defendió que cumplía con las exigencias de coberturas del Banco de España, pero que la llegada de la crisis financiera no se pudo predecir. "Fue un problema inesperado que nos arrasó a todos", ha remarcado. El directivo ha defendido inversiones realizadas por la entidad financiera en los años previos a la crisis. Como sus operaciones en Miami y México, que ha defendido que eran "muy rentables" y que estaban diseñadas para acompañar a los empresarios hoteleros valencianos en la región. También en la sanidad privada valenciana, que ha señalado que era "un negocio que atraía a clientes". "A algunos no les gustará, pero a otros nos parece que son operaciones normales".

El exdirectivo, que reformó la ley de cajas valencianas cuando era conseller de Hacienda de la Generalitat, ha asegurado que no es cierto que las cajas estuvieran politizadas y que las decisiones siempre fueron tomadas por "profesionales" del sector.

El expresidente de Bancaja ha argumentado que durante su presidencia "no se emitieron preferentes", aunque ha defendido este tipo de producto. "Se ha trasladado que eran un capricho o que se engañó a los inversores, pero eran unas emisiones absolutamente controladas por el Banco de España y por la CNMV", ha subrayado. "Las entidades eran solventes, el problema fue la llegada de la crisis", ha remarcado.

Olivas ha argumentado en su participación en la comisión de investigación que "si hay que asumir responsabilidades se asumen", pese a que "no tuve ningún papel en el control de riesgos porque era no ejecutivo". "La culpa, de tenerla alguien, la tenemos todos los que teníamos alguna responsabilidad económica y financiera", ha añadido. "De lo que sí me arrepiento es de haber asumido la presidencia de Bancaja, porque si no lo hubiese hecho no habría sufrido tanto", ha señalado.

El exdirectivo se ha mostrado crítico con la "intención política de búsqueda de culpables de la crisis financiera" y ha señalado que "lo que se debe analizar es qué problemas hubo" y ha remarcado que lo que se sufrió fue una crisis a escala internacional. "La banca alemana tuvo problemas mucho mayores que la española, pero a Alemania le prestaban dinero en los mercados y a España no", ha subrayado.