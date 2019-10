Once frases para casi once meses del juicio de Bankia

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que ha quedado este martes visto para sentencia tras más de diez meses y 74 sesiones, ha dejado momentos de gran tensión y controversias entre acusados, testigos, acusaciones y defensas, con versiones contrapuestas de lo que ocurrió antes y después del debut bursátil, en julio de 2011.

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de cárcel para el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, por presunta estafa a inversores y falsedad contable, seis años para el ex consejero ejecutivo José Miguel Fernández Norniella, cinco para el exvicepresidente de Bankia y de Bancaja José Luis Olivas y entre seis y nueve meses para el ex consejero delegado Francisco Verdú.

Además, extiende su acusación a varios integrantes del Consejo de BFA y de la Comisión de Auditoría, y pide dos años y medio de prisión para el ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj; dos años para Miguel Ángel Soria; un año y seis meses para Alberto Ibáñez; y un año de prisión sustituible por multa para Araceli Mora, Pedro Bedía, Remigio Pellicer y José García Fuster.

También acusa al exministro del Interior Ángel Acebes, para el que solicita hasta un año y seis meses de prisión, por su papel en la auditoría interna, así como al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, por la presunta estafa a inversores, y para el interventor de Bankia Sergio Durá, sobre los que pesan peticiones de hasta dos años de prisión.

A ello se une la supuesta falsedad contable que las acusaciones populares y particulares achacan a una treintena de exdirectivos y exconsejeros, así como para el socio auditor, para los que reclaman hasta doce años de cárcel; tras 74 sesiones, estos son los testimonios más llamativos:

-Rodrigo Rato: "Hubo un consejo en el que pusimos una televisión para ver lo que la señora Elena Salgado (en la época, ministra de Economía) nos decía qué teníamos que hacer; a mí me echó el presidente del Gobierno. Lo de Bankia fue una intervención política".

-Luis de Guindos, exministro de Economía: "Tanto la constitución de Bankia como la salida a Bolsa fueron un error, nadie lo pone en duda, en eso al menos yo estaba acertado, ambas cosas fueron un error"; en reuniones previas a la dimisión de Rato "no se trataron cuestiones personales ni hubo conclusiones".

-Francisco González, expresidente de BBVA: "Los 'sip' de cajas de ahorro supusieron juntar cajas malas con cajas malas para obtener cajas peores; yo personalmente dije a Rato" -en presencia de Luis de Guindos- "que lo mejor era que dimitiera".

-José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia: "Si me llegan a decir el 7 de mayo -fecha de su nombramiento-, que en noviembre íbamos a tener un plan de reestructuración desde Europa que nos obligó a hacer un ERE, a cerrar 1.000 oficinas...me habría sorprendido, no me lo hubiera podido esperar".

-Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España: "A veces en los directivos de las cajas había intereses de otro tipo, como seguir en sus puestos y cobrando; de la dimisión de Rato" -el 7 de mayo- "me enteré por la prensa, era un lunes y yo el viernes estaba al habla con la entidad, y la idea era seguir hablando".

-Francisco Celma, socio auditor de Deloitte: "Le dije -a Rato-: 'presidente, no va", en relación con las cuentas del ejercicio 2011 que se publicaron sin el correspondiente informe de auditoría; Rato le habría respondido que "se olvidara de la dichosa documentación" que necesitaba para elaborar su informe.

-José Antonio Delgado, inspector del Banco de España responsable de riesgo de crédito de BFA-Bankia: "Debutó en el parqué en julio de 2011 con información incorrecta, que de partida no reflejaba la realidad, y con morosidad encubierta". "Rato admitió en una reunión celebrada en marzo de 2012 que BFA era inviable".

-Javier Aríztegui, exsubgobernador del Banco de España: "En una institución jerárquica y organizada como es el Banco de España, hay millones de notas, papelitos, correos, barruntos, sentimientos, entre gente que tiende a escribir muchísimo, pero las decisiones de supervisión no se adoptan al albur de una persona a la que le viene una iluminación".

-José Antonio Casaus, inspector del Banco de España muy crítico con la situación de la entidad antes de la salida a Bolsa: "En 2011 el grupo BFA-Bankia era inviable, y sin ayudas se hubiera asfixiado por falta de liquidez, aunque quizás me extralimité, pero fue para evitar el desastre".

-Antonio Busquets/Víctor Nogueras, inspectores del Banco de Espña asignados para asistir al juez instructor: "Las cuentas de Bankia no reflejaban su imagen fiel, por lo tanto el folleto de emisión tampoco".

-Uno de los afectados por la salida a Bolsa: "Nunca me hablaron de riesgos, nunca antes de la salida a Bolsa recibí documentación de Bankia de ningún tipo; nos sentimos engañados por Bankia, estafados, nos dijeron una cosa que luego no fue".