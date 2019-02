PDeCAT pide concreción en las mesas sobre Cataluña para retirar su enmienda

La enmienda a la totalidad del PDeCAT a los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que ha sido registrada este viernes en el Congreso, pide al Gobierno concreción en las mesas de diálogo político para resolver el conflicto en Cataluña como paso previo para poder retirar su iniciativa.

"Aunque a lo largo de las últimas semanas ha habido tímidos avances en relación a estos aspectos (mesas para el diálogo), estos no son suficientes ni disponen de la concreción necesaria, y desde el PDeCAT siempre mantendremos abierta la puerta a consolidar estos espacios de diálogo...hasta el día 13 donde se van a producir las votaciones a las enmiendas a la totalidad", afirma el texto de la enmienda.

La iniciativa registrada una hora antes de que venciera el plazo de las 14,00 horas para poder entrar en el Congreso, también incide en que la negociación con el Gobierno puede ir más allá del calendario de tramitación de estos Presupuestos.

No obstante, entienden que sería necesario "consolidar estos espacios de diálogo" con carácter previo a la tramitación presupuestaria y confían en que haya voluntad "sin vetos previos" sobre todo para debatir el derecho a la autodeterminación de Cataluña en esas mesas de diálogo.

También advierte del "agujero negro legislativo y democrático" que existe ante la falta de un Estatuto de Cataluña que urgen que sea votado por el Congreso y el Senado y refrendado por los catalanes.

El actual -añade- "es el Estatut del Tribunal Constitucional" y esto "obliga al Gobierno del Estado a un debate político".

En torno a los políticos presos independentistas, la formación soberanista critica la falta de "independencia judicial" cuando han sido "líderes electos".

El PDeCAT recuerda que apoyó la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy para recuperar la actividad política como instrumento de diálogo y lamenta que desde que se aprobara esta moción, el "espíritu" de recuperar ese diálogo haya tenido un "recorrido muy limitado".

Afirma que tan sólo se han producido dos "breves" encuentros entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, además de "unas cuantas" reuniones bilaterales y sectoriales entre responsables ministeriales que han sido "insuficientes".

En el ámbito económico, el PDeCAT también cree que los Presupuestos no afrontan retos sociales y económicos que necesita Cataluña y asevera que la inversión presupuestada, pese a que aumenta, "no cumple con lo estipulado en el Estatut", ya que debería representar el 19,2 % del total territorializado y no el 16,8 %.

Además critica que la mayor parte de las inversiones se vinculen a ADIF, que en los últimos años "se ha destacado por su reducida ejecución de las inversiones presupuestadas" y alude a la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica y para los ayuntamientos.