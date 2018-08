El PDeCAT critica que el Gobierno se contradiga y ahora plantee subir el IRPF

El PDeCAT ha criticado hoy que el Gobierno se contradiga una vez más y ahora plantee subir el IRPF para las rentas más altas, una modificación que la formación nacionalista catalana no ve prioritaria.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha señalado en declaraciones en el Congreso que "no es prioritario subir el IRPF" y que "lo que necesitamos es que todo el mundo pague los impuestos".

Ha añadido que la fiscalidad debe servir para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo y "cualquier impuesto que no tenga esta prioridad nos parece un error".

El portavoz de Presupuestos del PDeCAT, Ferrán Bel, también ha criticado la ausencia de diálogo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con su formación y ha dicho que "estamos viendo una lluvia de ideas dispersa e inconexa estos meses".

"No todo lo que hemos escuchado nos gusta, como el planteamiento contradictorio de que primero se dijo que no se modificaba el IRPF y ahora hay propuestas de modificarlo. También se dijo que el Impuesto sobre Sociedades no afectaría a las pymes y parece que a algunas sí podría afectar", ha recriminado a Montero.

Por otra parte, Bel ha ratificado el apoyo del PDeCAT a la modificación de la Ley de Estabilidad para permitir que la senda de déficit pueda ser votada por tercera vez en el Congreso, en caso de ser rechazada en el Senado, aunque ha insistido en que el Gobierno debe cumplir con el compromiso de una distribución de los objetivos de déficit por CCAA.

Campuzano, por su parte, ha señalado que la interlocución con el Gobierno está siendo muy difícil ante la situación judicial y la prisión preventiva de varios independentistas catalanes.

"Esto condiciona el diálogo", ha dicho en relación a los Presupuestos de 2019.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso también ha incidido en que el Gobierno debe aumentar la lucha contra el fraude fiscal, "que es el principal problema".