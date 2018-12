Cs y PNV arremeten contra el Banco de España por permitir a Bankia salir a Bolsa

Ciudadanos y PNV han criticado hoy duramente la supervisión que hizo el Banco de España de la crisis financiera y han lamentado su actuación al permitir que Bankia saliera a Bolsa o por incentivar la comercialización de preferentes y productos complejos por parte de las cajas de ahorros.

Casi todos los partidos políticos han registrado hoy votos particulares al dictamen de conclusiones y propuestas que fue aprobado por mayoría en la Comisión de Congreso que ha investigado durante casi un año y medio la crisis económica y el rescate bancario.

No obstante, este dictamen recibió el voto desfavorable de Ciudadanos y las abstenciones de Unidos Podemos y Compromís, al tiempo que todas las formaciones políticas dejaron claro su descontento ante la acción supervisora del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El voto particular de Ciudadanos insiste en que el Banco de España "incurrió en una grave irregularidad de consecuencias nefastas" al permitir a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas en el llamado SIP contabilizaran de forma singular el deterioro neto existente al cierre del ejercicio 2010, de 7.619 millones de euros, contra reservas en lugar de ir a cuenta de resultados.

Además, incide en que los apartados “Bancos y Cajas de Ahorros” y el referente a Bankia "no solo suponen la negación, por parte del PP y del Partido Socialista, de la politización de las cajas de ahorros, sino que omiten aspectos esenciales de la salida a Bolsa de Bankia, su rescate y posterior nacionalización".

En este sentido, la formación naranja ha registrado un segundo voto particular subsidiario para que se incluya en el relato de los hechos del dictamen el caso de Bankia y la resolución del Banco Popular.

Ciudadanos lamenta la falta de autocrítica de la mayoría de los comparecientes, altos dirigentes políticos o de los organismos supervisores y, en este aspecto, afirma que solo el exministro socialista Pedro Solbes reconoció como errores el denominado plan E (de estímulo a la economía) o el cheque bebé que implantó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El PNV también lamenta, en su voto particular, que los organismos reguladores "no hicieran nada o hicieran poco" y no tomaran decisiones e hicieran "caso omiso a las advertencias que llegaban", entre otras la carta enviada por los inspectores del Banco de España advirtiendo de riesgos.

"Ni tan siquiera se plantearon solicitar algún tipo de regulación ante la falta de herramientas en la que se escudaron para no dar respuesta a la crisis", señala el texto del PNV que recuerda que la crisis también es consecuencia de "la no toma de decisiones por parte de personas concretas".

La formación nacionalista vasca es tajante al aseverar que el Banco de España "no cumplió con su mandato y ha pasado de una buena a una pésima reputación" ya que permitió el crédito hipotecario excesivo, no impidió que las entidades financieras tuvieran promotoras propias o permitió la salida a Bolsa de Bankia.

También permitió declaraciones de mora inferiores a la real y la contabilización de los activos por su valor hipotecario y no por un precio de mercado, señala el PNV.