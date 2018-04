El PNV amenaza con que su apoyo final a los Presupuestos sigue en el aire mientras saca pecho por los pensionistas y Catalunya

El PNV no parece dispuesto a dejar que el Gobierno se relaje y dé por hecho ya que va a contar con sus decisivos cinco votos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha subido a la tribuna del Congreso recordando en su discurso que la aprobación final de las cuentas públicas depende de ellos, y ha afirmado que aunque ahora voten en contra de las enmiendas a la totalidad aún no saben "qué decisión final tomaremos" en lo que queda de trámite. La actitud respecto al 155, y la apertura o no de un marco de negociación podrían "provocar el voto negativo final", ha subrayado.

Para justificar que hayan faltado a la palabra de que ni se sentarían a hablar de los Presupuestos con el Gobierno mientras la intervención de las instituciones estuviera en vigor en Catalunya, ha asegurado que "hasta la víspera" esto se cumplió, en referencia a la reunión entre el presidente peneuvista Andoni Ortúzar y Mariano Rajoy de la que salió la subida de las pensiones según IPC este año y el que viene.

En todo caso, ha sugerido que en realidad que finalice la intervención de Catalunya es el fin último de sus decisiones, aunque parezcan contradictorias. "Lo que queremos para el País Vasco y Navarra lo queremos para Catalunya", ha dicho. Ha explicado que están actuando como si este "exceso jurídico" se les hubiera aplicado a ellos, en cuyo caso "nuestro esfuerzo sería que cuanto antes las instituciones estuvieran en nuestras manos". "Nuestra voluntad es dar tiempo para dar una salida política a Catalunya", ha insistido.

Y se ha preguntado en otro punto de su discurso "¿Conviene a los partidos catalanes una nueva convocatoria en las urnas para enfrentarse a un Gobierno que, si las encuestas se cumplen, podría resultar incluso más hostil que el actual hacia los nacionalistas catalanes?", en referencia a la posible victoria de Ciudadanos en una elecciones adelantadas por la imposibilidad de aprobar los Presupuestos.

En cuanto a las pensiones, Esteban ha recordado que "sin que eso suponga ningún tipo de indexación futura", actualizar según IPC las pensiones de 2018 y 2019 "es lo que reclama la calle, los pensionistas y los sindicatos". "Les diré que además de haber movilizaciones hay que escucharlas. Nadie excepto el PNV lo ha hecho, ha tenido que ser un pequeño partido".

"Si el proyecto presupuestario cae ¿a quién beneficiaría?"

Además, Esteban no ha ignorado a sus compañeros de viaje presupuestario de Ciudadanos, como sí ha ocurrido en caso contrario. Esteban se ha preguntado "Fuera caretas. ¿Quién está interesado en un proceso electoral incierto en este momento?", Tras descartar al PSOE y a Unidos Podemos por sus problemas internos, y a los partidos catalanes, por la posibilidad de que ganase las elecciones un partido más centralista como es Ciudadanos, se ha centrado en estos últimos, para así lanzarles algunos dardos.

"Con respecto a Ciudadanos tengo más dudas. Aunque no tantas como las que en estos momentos deben corroerle las entrañas al señor Rivera. Con tanta encuesta al alza, ¿qué hacer? ¿Provocar unas elecciones dejando caer en barrena al Gobierno o bien es mejor esperar para que quizá así la situación devenga aún más apurada para el PP y lograr un sorpasso seguro?". A su juicio, "no es de extrañar que se le pusieran los dientes largos cuando creyó que el PNV negociaba la competencia de Seguridad Social o de las prisiones (...)", porque eso les hubiera dado la excusa de "desdecirse así de su palabra de aprobar el presupuesto".

"Pero ¡menudo chasco! Resulta que los vascos han acordado la subida general de las pensiones, algo que Ciudadanos ni planteó. Adiós al embuste de la insolidaridad", ha concluido.

Montoro celebra el "ejercicio de responsabilidad política"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha alabado el "ejercicio de responsabilidad política" que, a su juicio, ha hecho el PNV con su negativa a apoyar las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas y permitir su tramitación, ala vez que ha pedido "superar a las diferencias y a los agravios territoriales" para sacar adelante las cuentas públicas de este año.

"Celebro que este ejercicio de responsabilidad política sea la conclusión del PNV,que es lo que el conviene a todos los españoles y a los vascos. Estos presupuestos hace posible el objetivo de el lehendakari de que la tasa de paro en Euskadi baje del 10%, porque hay crecimiento económico más sano y equilibrado y muy exportador", ha señalado el ministro.

Montoro ha destacado que "el acuerdo de pensiones con el PNV, da menos sentido a las enmiendas a la totalidad" para posteriormente colocar a las pensiones como el elemento fundamental de solidaridad interterritorial, a pesar de que su Gobierno lleva dos años frenando iniciativas para que las jubilaciones se incrementen según el IPC. El ministro ha asegurado que la subida de las pensiones no pondrá en peligro las cuentas del sistema apuntando que "entre tres y cuatro años vamos a corregir el déficit de la seguridad social".