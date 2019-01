El PP propone en el Senado eliminar el controvertido Impuesto de Sucesiones

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado este miércoles una proposición de Ley para eliminar el controvertido Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, recién suprimido en Andalucía, por considerar que supone una doble imposición al gravar rentas y bienes ya sometidos a tributación.

En su propuesta, los populares plantear derogar la ley de 1987 que creó este tributo, que en su opinión penaliza el ahorro e incentiva la deslocalización de patrimonios, y establece una única compensación para las comunidades autónomas, equivalente a la última recaudación que ingresaran por el impuesto.

El PP considera que este impuesto recae principalmente sobre las clases medias que no pueden configurar sus patrimonios para evadir este tributo o acceder a determinadas ventajas fiscales que eliminarían sus efectos.

Así, ve que las clases medias suelen adjudicar por sucesión o donación principalmente bienes inmuebles (su principal vía de ahorro) y éstos ya soportaron en su día las correspondientes cargas fiscales.

"Un mayoritario número de familias se plantean si aceptan o no una herencia, por no poder pagar el tributo ya que en algunas Comunidades puede llegar a ser confiscatorio", aseguran los populares, que apuntan que este impuesto no llega al 1 % de los ingresos tributarios del Estado, por lo que su supresión no reviste un perjuicio "insoportable".