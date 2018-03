El PSOE afea al Gobierno un cambio de "tapadillo" en las pensiones no contributivas

El PSOE ha criticado hoy que el Gobierno haya cambiado "de tapadillo" el concepto de "unidad de convivencia" para cobrar una pensión no contributiva cuando afecta a familiares que viven en la misma residencia de mayores y que antes de su modificación perjudicó a dos hermanas pensionistas de Soria.

El grupo parlamentario socialista ha criticado que el Ministerio de Empleo redactara en diciembre una directriz interpretativa de este concepto de unidad económica sin darle publicidad, después de que en octubre el Gobierno vetara una proposición de Ley del PSOE que solicitaba dicho cambio.

Los socialistas pedían que "no se considere que existe unidad económica en los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores" y señalaban el caso de dos hermanas que se vieron obligadas a renunciar a vivir en la misma residencia, para no perder su pensión no contributiva -de cerca de 380 euros-.

La portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, Mercé Perea, en declaraciones a EFE, ha acusado al Gobierno de "utilizar a los pensionistas en las situaciones más tristes" y ha recordado que una de las hermanas falleció hace aproximadamente un mes tras haberse ido a vivir a Madrid.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha valorado que el Gobierno haya dado "la razón" a los socialistas aunque ha criticado la "absoluta insensibilidad" del Ejecutivo frente a los pensionistas.

Robles ha acusado al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, de ser "incapaz" de hacer propuestas "claras" y "concretas" a los pensionistas que reclaman una revalorización de las pensiones para no perder poder adquisitivo.