El PSOE, convencido de que los independentistas apoyarán finalmente los Presupuestos

El portavoz adjunto del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, se ha mostrado hoy convencido de que los partidos independentistas catalanes votarán a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 cuando lleguen al Congreso, ya que "benefician a todos los catalanes".

En declaraciones en el Congreso, Simancas ha insistido en que el grupo parlamentario del PSOE trabaja "firmemente" en presentar el proyecto de Presupuestos y "sacarlo adelante" y ha reiterado que son unas cuentas públicas que "necesitan todos los españoles, los catalanes incluídos".

"Estamos convencidos de que cuando los grupos separatistas catalanes se enfrenten a la decisión de votar si subir el Salario Mínimo o no, si recuperar el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años o no, o de acabar con el copago farmacéutico o mejorar o no las becas, su decisión final será la de trabajar en beneficio de los intereses de los catalanes", ha aseverado.

El Gobierno tiene intención de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 en diciembre y el primer debate que tendrá que afrontar serán las enmiendas a la totalidad que puedan presentar los grupos parlamentarios.

Si el Pleno del Congreso rechaza las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, seguiría su tramitación con el plazo de presentación de enmiendas parciales que serían debatidas en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde entrarían las negociaciones de todos los grupos parlamentarios para elaborar la ponencia, que luego pasaría a ser ratificada por el Pleno del Congreso.