Panetta (BCE), partidario de trasladar los costes de crisis a futuro lejano

"El objetivo de la política fiscal debe ser trasladar los costes de financiación de esta crisis a un futuro lejano, muy lejano", considera el miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Fabio Panetta.

En un artículo de opinión, publicado hoy en el diario "Político", Panetta dijo que "la deuda emitida a vencimientos muy largos se hace más sostenible con el tiempo, a medida que las tasas de crecimiento superan a los tipos de interés".

Además, añade Panetta, "la deuda europea emitida hoy creará el espacio adicional de política fiscal necesario para asegurar esas tasas de crecimiento más altas en el futuro".

"Una respuesta europea adecuada facilitará también la aplicación de los programas" de compras de deuda del BCE, aumentando la eficacia de la política monetaria, según el economista italiano.

"Los países de la zona del euro deben afrontar juntos el coste de la financiación de la crisis, puesto que les beneficia a todos", apostilló.

"Por tanto, resulta claro por qué se necesita una respuesta europea enérgica y simétrica. No actuar ahora, no solo no ahorrará a los contribuyentes los costes de esta crisis, sino que, por el contrario, los aumentará cuando finalmente haya que pagarlos", dijo Panetta.