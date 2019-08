La Paz inaugura una ruta de transporte municipal en medio de la violencia sindical

La Alcaldía de la ciudad boliviana de La Paz inauguró este domingo una nueva ruta del transporte público municipal en medio de enfrentamientos entre vecinos que defienden ese servicio y transportistas que lo resistieron con violencia.

La nueva ruta de los Pumakatari (puma y serpiente en aimara), como se conoce a los autobuses del transporte municipal, cubre los 30 kilómetros entre el barrio central de San Pedro y el sureño de Achumani, pasando por al menos otras tres zonas paceñas.

Ante el anuncio de la inauguración de este nuevo trayecto, los transportistas agrupados en sindicatos instalaron vigilias desde el sábado en la noche en distintos puntos del recorrido para impedir el paso de los autobuses municipales.

Esta mañana hubo tensión en el inicio de la ruta en Achumani, donde centenares de vecinos salieron a reclamar por los bloqueos y en defensa de los Pumakatari, a lo que los conductores reaccionaron con violencia, según se muestra en videos difundidos en las redes sociales por el municipio y personas particulares.

Cuando el primer autobús municipal intentó avanzar, los chóferes empezaron a lanzar piedras que rompieron los vidrios laterales derechos del vehículo.

Algunos vecinos también recibieron pedradas y se enfrentaron a golpes contra los transportistas, que se replegaron hacia los cerros colindantes cuando apareció la Policía, aunque desde allí siguieron lanzando piedras contra los vehículos.

En Achumani y también en el barrio sureño de San Miguel la Policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes y se logró abrir paso para los autobuses municipales que iban custodiados por algunos vecinos.

Los autobuses llegaron hasta la plaza Bolivia, en el centro paceño, donde fueron recibidos por decenas de vecinos y se realizó un acto de inauguración formal de la nueva ruta.

En su discurso, el alcalde paceño, Luis Revilla, destacó que "gracias a esos cientos y cientos de vecinos que han custodiado nuestros buses" en todo el recorrido "es que podemos decir con certeza que el PumaKatari ha iniciado operaciones desde Achumani hasta el centro de La Paz".

El alcalde lamentó que unas 50 personas quedaran lesionadas porque "han recibido piedras, han recibido golpes, palos, patadas" por defender el transporte municipal.

Les aseguró que "esa lucha no ha sido en vano", pues el municipio prevé aumentar nuevas rutas próximamente.

"No vamos a ser rehenes del mal servicio, no podemos ser presos del mal servicio que se nos está brindando, o en algunos casos, del servicio que no existe hacia distintas zonas de La Paz", manifestó.

El burgomaestre expresó su convencimiento de que en la ciudad "hay espacio para todos, pero los vecinos tienen el derecho de elegir cuál es el transporte del que quieren hacer uso".

El argumento de los transportistas para movilizarse fue que los ingresos de los que cubren ese trayecto se verán mermados por el ingreso del servicio municipal a la ruta.

Las quejas de los usuarios en La Paz apuntan a que el transporte sindicalizado opera sin horarios ni paradas fijas y los chóferes en su mayoría emplean vehiculos que datan de hace más de dos décadas, carentes de mantenimiento, o que han sido modificados en forma precaria para captar más pasajeros en espacios chicos.