Perú responde a la UE que cumple "estrictamente" el acuerdo comercial

El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Valencia, afirmó hoy que el Gobierno peruano "es un cumplidor estricto" del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), en respuesta a las preocupaciones de la Comisión Europea por la protección de derechos laborales y ambientales.

Valencia indicó en una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que el Ejecutivo peruano considera que aplica "prolijamente" todos los puntos del tratado de libre comercio, que este año cumplió cinco años de vigencia.

La postura del ministro contrasta con las preocupaciones que le manifestó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en una misiva enviada en julio donde anunciaba el envío de una misión a Perú para tratar el tema y le requería al Gobierno peruano un plan de acción que garantice una mayor protección de esos derechos.

La carta de respuesta del Ejecutivo peruano será remitida a Bruselas en los próximos días y está suscrita tanto por Valencia como por sus homólogos de Ambiente, Fabiola Muñoz, y de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian Sánchez.

"Entendemos que las preocupaciones de la comisaria van más allá del tratado. Les hemos dicho que son bienvenidos. Pueden venir a Perú en cualquier momento. Los esperamos con los brazos abiertos", apuntó Valencia.

El ministro aseveró que la misión europea será bienvenida para mirar los términos del tratado de libre comercio y eventualmente negociar otros términos y puntos que no estén contemplados en el documento vigente.

"Si hay temas que están fuera del acuerdo comercial, no estoy obligado a cumplir algo que no he acordado. Si se quiere incluir, podemos ir a una nueva ronda de negociaciones", agregó.

Valencia argumentó que Perú todavía no ha implementado muchas de de las partes del tratado por cuestiones de regulaciones y lamentó que hasta ahora no puedan llegar a Europa los "novel foods" (nuevos alimentos), caso de cereales como la kiwicha y la cañihua o cítricos como el camu camu.

El titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo indicó que Perú tiene muchísimo interés en profundizar la relación comercial, cultural y de movimiento de capitales con Europa.

Recordó que el año pasado hubo un crecimiento muy importante de turistas peruanos a Europa, con Madrid como principal puerta de entrada gracias a los 122.000 peruanos que ingresaron por el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, fruto de la exoneración de visados puesta en marcha por la UE desde marzo de 2016 para los peruanos.

Los requerimientos hechos por la Comisión Europea a Perú están basados en la queja que le presentaron en octubre del año pasado una treintena de ONG y colectivos sociales para garantizar la aplicación por parte del Gobierno peruano del título noveno del acuerdo comercial, relativo al desarrollo sostenible.

Las preocupaciones de la autoridad europea también se sustentan en la protección de derechos sindicales, informalidad laboral y trabajo infantil, entre otros aspectos.