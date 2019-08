Petrobras revisará sus metas de producción tras la reducción de inversiones

La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció este viernes que revisará sus metas de producción para los próximos cinco años tras ya haber rebajado su proyección para la extracción de este año y ante su decisión de reducir en un 37,5 % las inversiones previstas para 2019.

"Tuvimos que reducir la proyección de producción este año por las dificultades operacionales que enfrentamos en un campo de gas. En cuanto a las metas futuras, haremos un nuevo plan para los próximos cinco años pero aún no estamos listos para decir cuáles serán las nuevas metas", afirmó el director de Producción de Petrobras, Carlos Alberto Pereira de Oliveira, en una rueda de prensa.

La producción de petróleo y gas natural de la mayor empresa de Brasil cayó desde 2,67 millones de barriles equivalentes por día en promedio en los primeros seis meses del año pasado hasta un promedio de 2,59 millones de barriles equivalentes por día en el primer semestre de 2019.

Esa reducción, atribuida a dificultades operativas en el campo gasífero de Buzios y a la venta de algunos activos, obligó a la empresa a reducir su meta para producción en 2019 desde los 2,8 millones de barriles de petróleo y gas equivalentes por día, inicialmente previstos, hasta 2,7 millones de barriles diarios.

La producción promedio de la estatal en 2018 fue de 2,63 millones de barriles diarios y en el plan quinquenal que divulgó en diciembre pasado (2019-2023) anunció que su meta era elevarla en cerca de un 5 % al año en el lustro, con lo que alcanzaría 2,90 millones en 2020, 3,04 millones en 2021, 3,30 millones en 2022 y 3,46 millones en 2023.

Pereira de Oliveira admitió que esas metas serán revisadas pero no adelantó si necesariamente serán reducidas.

"En junio tuvimos problemas pero conseguimos retomar la producción en julio y el 28 de julio establecimos un récord de producción de 3,48 millones de barriles (de petróleo y gas natural equivalentes)", afirmó.

Según el director, Petrobras produjo en los campos de presal cerca de 2,07 millones de barriles diarios en el primer trimestre y el 28 de julio impuso un nuevo récord con una producción de 2,3 millones de barriles.

El presal es un horizonte de explotación que Brasil descubrió en aguas muy profundas del océano Atlántico por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor que puede convertir al país en uno de los mayores exportadores mundiales de hidrocarburos.

"Estamos con buenas perspectivas pero aún no podemos definir metas", subrayó Pereira de Oliveira.

La directora financiera de Petrobras, Andrea de Almeida, señaló en la misma rueda de prensa que la reducción de inversiones anunciada la víspera no tendrá efectos en la producción este año pero sí podrá tenerlo en la del próximo quinquenio.

Al anunciar la víspera que obtuvo en el segundo trimestre de este año un beneficio líquido récord de 18.866 millones de reales (unos 4.964,7 millones de dólares), valor en un 87,3 % superior al del mismo período de 2018 y elevado en parte por la venta de numerosos activos, Petrobras admitió que reducirá sus inversiones este año.

Las inversiones de la empresa ya cayeron en un 20,4 %, desde 6.205 millones de dólares en el primer semestre del año pasado hasta 4.942 millones de dólares en los seis primeros meses de 2019.

Esa reducción obligó a la empresa a revisar su proyección para las inversiones de este año desde los 16.000 millones de dólares inicialmente previstos a entre cerca de 10.000 y 11.000 millones de dólares.

"No creemos que esa reducción tendrá un impacto inicial en la producción de este año pero sí en el próximo plan de cinco años", afirmó De Almeida.

Para el presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, la revisión de las metas de producción y de las inversiones forma parte del compromiso de la empresa con transparencia y con su compromiso de mantener bien informados a sus accionistas.

"Pero esos cambios son importantes no solo por la transparencia. No queremos comprometernos con algo que no podemos entregar", afirmó.