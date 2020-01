Pimec urge a que se aprueben los presupuestos, aunque sean poco industriales

El presidente de Pimec, Josep González, ha urgido hoy a que se aprueben los presupuestos de la Generalitat para 2020, unas cuentas que esta patronal ve necesarias a pesar de que las partidas industriales sean "minoritarias".

Al ser preguntado por si la crisis entre los partidos que forman el Govern puede hacer que no se aprueben las cuentas para 2020, González ha hecho un ruego: "Pido que se aprueben. Hace mucho tiempo que no tenemos presupuestos, y sería muy grave que no se aprobaran".

González ha hecho esa apelación a pesar de criticar que las cuentas incluyan una nueva subida de impuestos y de considerar que son unas cuentas "que tienen mucho de sociales y poco de industriales".

Por otra parte, González ha mostrado su oposición a que Cataluña cuente con un Salario Mínimo Interprofesional más alto que el fijado para el conjunto del Estado.

González ha argumentado que ya la fiscalidad es más alta de media en Cataluña, por lo que "solo falta que aumentemos los costes (salariales)", ya que ello dañaría la competitividad de la pyme catalana en comparación a la del conjunto del Estado, ha comentado.

En cuanto a los últimos datos de la EPA, que ponen de manifiesto que Cataluña cerró 2019 con un total de 405.800 parados, 45.600 menos que el año anterior, lo que situó la tasa de paro en el 10,45 %, González ha tildado estos datos de positivos.