Planas, abierto a derogar la Ley de representatividad de organizaciones agrarias

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado hoy su disposición a modificar o derogar la Ley que regula el procedimiento de determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs), y ha admitido que "no cree" en ella.

Ha sido uno de los asuntos que el ministro ha planteado hoy en el Consejo Consultivo y en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que ha mantenido con las comunidades autónomas en Madrid.

En declaraciones a los periodistas, Planas ha lamentado que esta ley, que data de 2014, no tenga reglamento y ha dicho que no cree "que sea un buen modelo" de representación para las OPAs.

A su juicio, "ni las propias organizaciones" agrarias aceptan celebrar elecciones cada cinco años y supone un coste administrativo y presupuestario que "no es el adecuado".

Su intención, según ha aclarado, "no es cambiar el modelo actual de interlocución", pero, ha señalado, "hay que abrir una reflexión sobre cómo mejorar" el nivel de representación del sector agrario, por lo que ha admitido que está "abierto a la posibilidad de modificarla o derogarla".

A preguntas de los periodistas, el ministro ha insistido en que se niega a desarrollar una ley en la que no cree: "yo no creía en este modelo -que propone la normativa- y la realidad es que no ha sido desarrollada".

Desde las comunidades autónomas, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez, ha pedido que si se convocan elecciones para determinar esa representatividad de las OPAs en el territorio nacional "sirvan" para trasladarla al autonómico porque se lograría una gestión "más eficaz de los recursos".

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona, ha admitido que en esta comunidad también "hay un problema" sobre este asunto por lo que ve conveniente aprovechar esta reflexión a nivel nacional para "buscar una solución lo más coordinada posible" que también integre a las regiones.

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha indicado que la región "no tiene ningún problema" porque convoca elecciones cada cinco años y "es el Gobierno central el que tiene que decidir si avanza o no".

Desde la Comunidad de Madrid, su consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, ha criticado la intención de Planas y cree que derogar la ley sería "retroceder en derechos", por lo que espera que el ministro "reflexione" y se lo "replantee".

La consejera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, ha pedido que, aunque cada región pueda legislar al respecto -de hecho en su comunidad trabajan ya en un proyecto legislativo-, todas las comunidades se rijan por "principios comunes" para que no haya 17 normativas distintas.