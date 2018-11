Planas: Las elecciones europeas son el mayor desafío próximo para la agricultura

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, consideró que las próximas elecciones europeas serán "el mayor desafío para la agricultura" en 2019 y llamó al Parlamento Europeo a acelerar la tramitación de la nueva Política Agraria Común (PAC) antes de esos comicios.

En una intervención en la Cumbre de la Agricultura y la Alimentación que organiza hoy en París el medio digital "Politico", el ministro español mostró su confianza en que las urnas permitan mantener una legislación basada en las políticas actuales.

"Soy uno de esos políticos que hacen las cosas a la manera clásica, pero las cosas han evolucionado y hay que abordar la situación. La legislación comunitaria se basa en estas políticas dominantes hasta ahora, ¿seguirá así después de las elecciones? Espero que sí", se respondió.

Planas situó la reforma de la PAC como otro de los grandes desafíos para el año entrante, para lo cual hacen falta progresos "no solo en Bruselas, sino en cada país miembro".

"Hay que acabar la primera lectura en el Parlamento Europeo, se necesita predictibilidad. Es muy importante que el trabajo que hemos hecho hasta ahora no se pierda después de las elecciones", reiteró, para lo cual serán "muy importantes las indicaciones que se den desde el Consejo Europeo".

En declaraciones posteriores a la prensa española, Planas desarrolló que su preocupación es que la nueva PAC sea examinada "únicamente a nivel de comisión y no de pleno", lo que dejaría "todo abierto" en una fase trascendental para las cuentas comunitarias.

Por ello, insistió en que España forma parte de la "veintena de Estados miembros" que defienden el mantenimiento del actual nivel de apoyo (a la PAC) en las cuentas europeas para el periodo 2021-2027, pese a la prevista salida del Reino Unido del club comunitario.

"Reducir la financiación de la PAC no es justo para nuestros agricultores, tenemos un contrato social con ellos. Entiendo las razones financieras, pero el coste es de 37 céntimos al día por habitante para tener comida asequible para todo el mundo", dijo.

En su intervención en el foro se mostró muy crítico con el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) sobre el modelo para la nueva PAC.

A su juicio, los auditores "no han entendido el propósito de la reforma, es mucho más ambiciosa" de lo que consideraron en su informe, por lo que no dudó en señalar que no le había gustado el enfoque del dictamen del tribunal.

"No creo que (el objetivo) sea una renacionalización. Para España sería la primera vez desde los años 70 en que podríamos tener un plan nacional de agricultura, la oportunidad de hablar con los actores sobre qué se necesita", expresó.

El ministro estimó que la política agraria comunitaria "se pone en tela de juicio" con el apoyo que pueda brindar Europa en los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a la aceituna negra de mesa española, que han hecho que haya caído el 45 % de las exportaciones a ese país en los primeros ocho meses del año.

Explicó que abordó ayer el asunto con el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, y que la Comisión Europea está lista para acudir ante la Organización Mundial de Comercio si no se alcanza una solución.

Para Planas, la UE se juega mucho con este caso porque "nada excluye que mañana otros productos agroalimentarios en Europa sean puestos en tela de juicio".