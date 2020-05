Polonia apoya la propuesta de la CE para un fondo de recuperación económica

El Gobierno polaco se pronunció a favor de la propuesta para un fondo de recuperación económica de 750.000 millones de euros formulada por la Comisión Europea (CE), calificando el plan de "gran impulso financiero" que da una oportunidad de crecimiento a Europa y a Polonia.

En una comparecencia conjunta del primer ministro Mateusz Morawiecki y del presidente Andrzej Duda, de la que los medios polacos se hicieron eco este jueves, ambos destacaron que el país centroeuropeo sería el tercer mayor beneficiario del fondo para la recuperación de la pandemia, por detrás de España e Italia.

De acuerdo con el plan de la CE, Polonia recibiría hasta 64.000 millones de euros, de los cuales 38.000 millones serían subvenciones a fondo perdido y 25.000 millones créditos.

Morawiecki, que según informaciones aparecidas en medios europeos había manifestado reparos con respecto a la propuesta franco-alemana que precedió a la iniciativa de la CE, destacó que el hecho de que esta última prevea más fondos para Polonia es el resultado de "duras negociaciones".

En este sentido, el primer ministro conservador se congratuló de que la propuesta de la CE, que calificó de "muy buen punto de partida", haya tenido en cuenta las "ideas y demandas" de Polonia.

El presidente Duda, por su parte, habló de "una iniciativa muy grande, nueva, que supone un gran impulso financiero que abrirá una perspectiva de desarrollo económico para Europa y en particular para Polonia, algo que no hemos visto hasta la fecha".

Duda se remitió además a la reconstrucción del continente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando "Europa volvió a levantarse sobre las ruinas gracias a políticas sabias" y subrayó la necesidad de reanudar la producción industrial en Europa para reducir la dependencia del extranjero.

Polonia y Hungría, dos países sometidos a procedimientos de infracción por posibles violaciones de normativas europeas, insistieron este miércoles en que la recepción de fondos comunitarios no debería ir vinculada a condiciones.

"Rechazamos que el pago se condicione al Estado de Derecho. No por considerar que el respeto al Estado de Derecho no sea importante, sino porque es algo que no se puede determinar con criterios objetivos," declaró ante la prensa en Budapest el ministro de Exteriores polaco Jacek Czaputowicz.